TD Cowen relève l'estimation de McKesson à un niveau supérieur à celui de la Bourse après que le distributeur de médicaments a revu ses prévisions à la hausse

24 septembre - ** TD Cowen a relevé les prévisions du distributeur de médicaments McKesson MCK.N de 830 $ à 864 $, un sommet pour la Bourse

** Le nouveau PT représente une hausse de 16,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage voit une hausse pour MCK, citant des perspectives plus solides pour l'Amérique du Nord dans les domaines de la pharmacie et de l'oncologie/multispécialité et le relèvement des objectifs à long terme pour le BPA ajusté

** TD Cowen estime que l'interchangeabilité des biosimilaires n'est pas prise en compte dans le guide de MCK et qu'elle présente un potentiel de hausse substantiel

** L'interchangeabilité biosimilaire signifie qu'une copie d'un médicament biologique peut être échangée à la pharmacie contre l'original sans que le médecin n'ait à modifier l'ordonnance, parce qu'il est prouvé qu'elle fonctionne de la même manière et qu'elle est tout aussi sûre

** Au moins six maisons de courtage ont relevé leur PT après que MCK a augmenté ses prévisions de bénéfices annuels mardi

** À la dernière clôture, l'action MCK était en hausse d'environ 31 % depuis le début de l'année