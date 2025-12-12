TD Cowen initie la couverture de Tyler Technologies avec une note "achat" en raison de la croissance du SaaS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
12 décembre - ** Les actions de la société de solutions informatiques Tyler Technologies TYL.N ont augmenté d'environ 1 % à 458,10 $
** TD Cowen initie la couverture avec la note "achat"
** Le courtier fixe le PT à 650 $, ce qui implique une hausse de 43,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** TD Cowen prévoit une croissance durable de ~20% du logiciel-service dans le secteur public, grâce aux migrations dans le nuage
** La note moyenne de 21 analystes est "achat", leur PT médian est de 656,11 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 21,3 % cette année
