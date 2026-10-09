TD Cowen abaisse son objectif de cours pour UnitedHealth avant la publication des résultats du troisième trimestre

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9 octobre - ** TD Cowen abaisse l'objectif de cours de UnitedHealth UNH.N de 430 à 402 dollars, dans l'attente des résultats du troisième trimestre attendus le 13 octobre

** La société de courtage estime que le ratio de sinistralité médical de 89,9 % et le bénéfice par action de 4,12 $ prévus pour le troisième trimestre semblent « tout à fait réalisables »

** Il note que les notations « Medicare Star » , récemment publiées, ont baissé comme prévu, ce qui devrait entraîner une perte de chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars en 2028

** Ce nouvel objectif de cours représente une plus-value de 6,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** “Nous nous attendons également à ce que la direction aborde la croissance initiale prévue des inscriptions au programme Medicare Advantage (MA) pour 2027, en mettant probablement l’accent sur la priorité accordée à la marge plutôt qu’à la croissance des inscriptions,” ajoute la société de courtage

** Les estimations de bénéfices restent inchangées, mais le multiple de valorisation est revu à la baisse, ce qui se traduit par une révision à la baisse de l’objectif de cours

** Vingt-trois des 29 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, six “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 483,82 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 12,3 % depuis le début de l'année