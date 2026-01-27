TD Cowen abaisse la note de Procter & Gamble en raison des pressions croissantes sur le marché américain

27 janvier -

** TD Cowen rétrograde Procter & Gamble PG.N de "acheter" à "conserver"

** La société de courtage s'attend à ce que les prix restent modérés sur le marché principal des États-Unis, en raison de l'accent mis sur l'accessibilité financière et de la concurrence croissante

** TD Cowen estime que les nouvelles limites imposées à l'immigration aux États-Unis pourraient constituer un défi important pour P&G ainsi que pour le secteur plus large des soins à domicile et à la personne

** Les actions de P&G ont légèrement baissé avant la mise sur le marché

** La société de courtage a toutefois relevé son estimation de prix de 150 à 156 dollars, ce qui représente une hausse de 4,35 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 15 des 27 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 170 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 14,52% en 2025