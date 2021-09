TCW débauche la responsable ESG de Pimco

(NEWSManagers.com) - TCW a recruté Olivia Albrecht en tant que responsable mondiale de l' ESG (environnement, social et gouvernance). L' intéressée vient de Pimco où elle était responsable de la stratégie ESG.

Chez TCW, Olivia Albrecht pilotera les efforts d' investissement ESG de la société, et notamment l' intégration des critères ESG dans les investissements et la stratégie d' entreprise. Elle a pris ses fonctions le 7 septembre et est rattachée à David Lippman, le président et directeur général de TCW.