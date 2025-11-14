TC Energy réagit à une fuite de gaz sur le gazoduc ANR près de Kewaskum, Wisconsin

TC Energy a déclaré vendredi qu'elle réagissait à un endommagement suspect de la conduite par un tiers qui a entraîné une fuite de gaz sur son réseau de gazoducs ANR situé près de Kewaskum, dans le Wisconsin.

"Les rapports faisant état d'une explosion résultant de la fuite de gaz sont incorrects", a ajouté la société dans un communiqué.

TC Energy a indiqué qu'elle avait été informée vers 14h (heure du Centre) et qu'elle avait immédiatement mis en œuvre ses procédures d'intervention d'urgence.

Le réseau de gazoducs d'ANR transporte du gaz naturel du Texas, de l'Oklahoma et de la Louisiane vers des villes et localités du Wisconsin, du Michigan, de l'Illinois et de l'Ohio.