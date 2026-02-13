TC Energy progresse après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

13 février - ** Les actions de l'opérateur canadien de gazoducs TC Energy TRP.TO ont augmenté d'environ 2 % à 85,07 dollars canadiens

** La société a battu les estimations de bénéfices du 4e trimestre , aidée par des flux records de gaz naturel dans son réseau nord-américain et une demande accrue de gaz naturel et d'électricité

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 98 cents par action par rapport à l'estimation de 92 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** L'entreprise prévoit de mettre en service près de 4 milliards de dollars canadiens de capital en 2026

** L'entreprise prévoit que les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année se situeront entre 6,0 et 6,5 milliards de dollars canadiens

** En 2025, le TRP augmentera de ~13%