TC Energy dépasse ses estimations de bénéfices grâce à la hausse de la demande de gaz naturel et d'électricité
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails des paragraphes 3-10,12)

L'opérateur canadien de gazoducs TC Energy TRP.TO a battu vendredi les estimations des analystes pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre, aidé par des flux de gaz naturel record à travers son réseau nord-américain et une demande accrue de gaz naturel et d'électricité.

Les grands exploitants de gazoducs tels que TC Energy renforcent leurs attentes d'une forte augmentation de la demande de gaz naturel à mesure que les installations d'exportation de GNL se développent et que les systèmes d'IA, les mineurs de crypto-monnaies et les centres de données gourmands en énergie augmentent leur consommation d'électricité.

TC Energy exploite un réseau de gazoducs de 58 100 miles de long, fournissant plus de 30 % du combustible propre consommé quotidiennement en Amérique du Nord.

La société a mis en service des projets d'une valeur de 8,3 milliards de dollars canadiens en 2025 et prévoit de mettre en service près de 4 milliards de dollars canadiens de capitaux cette année.

En janvier, elle a clôturé une saison ouverte non contraignante pour 0,5 milliard de pieds cubes par jour (bcfpd) sur son système Columbia Gas Transmission près de Columbus, Ohio, attirant 1,5 bcfpd d'offres totales, soit trois fois la capacité du projet proposé, alors que la demande d'électricité des centres de données a augmenté.

La société prévoit que les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année se situeront entre 6,0 et 6,5 milliards de dollars canadiens.

Les livraisons de gaz naturel par gazoduc au Canada se sont élevées en moyenne à 27,2 milliards de pieds cubes par jour au cours du trimestre, soit une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente, tandis que les flux de gazoducs aux États-Unis ont augmenté de 9,5 % pour atteindre 29,6 milliards de pieds cubes par jour.

Les livraisons aux installations de GNL ont fait un bond de 21 % pour atteindre 3,9 milliards de pieds cubes par jour.

Le bénéfice de base rajusté des gazoducs américains de TC Energy, son segment le plus important, a augmenté à 1,39 milliard de dollars canadiens (1,02 milliard de dollars américains), par rapport à 1,2 milliard de dollars canadiens il y a un an.

Le bénéfice de base ajusté des gazoducs canadiens a augmenté de près de 13 % pour atteindre 961 millions de dollars canadiens au cours du trimestre.

Sur une base ajustée, la société basée à Calgary a gagné 98 cents canadiens par action, par rapport aux attentes moyennes des analystes de 92 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

Elle a augmenté le dividende trimestriel de 3,2 % à 0,8775 $CAN par action, marquant ainsi sa vingt-sixième année consécutive de croissance du dividende.

(1 $ = 1,3619 dollar canadien)

