TC Energy dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur canadien de pipelines TC Energy TRP.TO a dépassé vendredi les estimations des analystes pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre, aidé par la vigueur de ses opérations aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique et par la hausse de la demande de gaz naturel et d'électricité.

Sur une base ajustée, la société basée à Calgary a gagné 98 cents canadiens par action pour les trois mois terminés le 31 décembre, par rapport aux attentes moyennes des analystes de 92 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

