Taysha Gene Therapies recule suite au lancement d'une offre d'actions de 200 millions de dollars

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24 juin - ** L'action de Taysha Gene Therapies TSHA.O a reculé de 8,5% en séance prolongée, à 6,35 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds propres ** TSHA lance une levée de fonds de 200 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés

** Jefferies, Goldman Sachs, Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file de l'opération

** Le programme clinique phare de la société, le TSHA-102, est en cours de développement pour le syndrome de Rett, un trouble neurodéveloppemental rare pour lequel il n’existe aucun traitement modificateur de la maladie approuvé

** L'action TSHA, en hausse depuis cinq séances consécutives, a clôturé en hausse de 1,2% à 6,95 $ mercredi; elle affiche une progression de 51% au cours des trois derniers mois et de 26% depuis le début de l'année

** TSHA, dont le siège est à Dallas, au Texas, compte environ 287,4 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 2 milliards de dollars

** Les 13 analystes sont tous optimistes quant à l'action et leur objectif de cours médian est de 12 dollars, selon les données de LSEG