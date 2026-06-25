Taysha Gene Therapies chute suite à une émission d'actions de 200 millions de dollars

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25 juin - ** Les actions de Taysha Gene Therapies ( TSHA.O ) ont reculé de 8,5 % à 6,35 $ avant l'ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 200 millions de dollars réalisée pendant la nuit ** TSHA a annoncé mercredi en fin de journée l'émission de 32,5 millions d’actions et de bons de souscription préfinancés permettant d’acquérir 833 333 actions au prix de 6 dollars, soit une décote de 13,5 % par rapport à leur dernier cours de clôture ** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer le développement réglementaire et la mise au point de la fabrication, ainsi que le lancement commercial prévu, s’il est approuvé, du TSHA-102 dans le syndrome de Rett et le développement d’autres candidats en cours de développement, entre autres, conformément au prospectus

** Jefferies, Goldman Sachs, Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file

** TSHA, dont le siège est à Dallas, au Texas, compte environ 287,4 millions d’actions en circulation ** Lundi matin, la société a annoncé avoir achevé l’administration du traitement à 17 patients dans le cadre d’un essai clinique de phase précoce évaluant le TSHA-102 pour le traitement du syndrome de Rett, un trouble neurodéveloppemental rare

** L'action TSHA a progressé au cours des cinq dernières séances. À la clôture de mercredi, le titre affichait une hausse d'environ 52 % sur les trois derniers mois et de 26 % depuis le début de l'année

** Les 13 analystes sont tous optimistes quant à l’action et leur objectif de cours médian s’établit à 12 dollars, selon les données de LSEG