Taylor Swift nommée au Songwriters Hall of Fame, la deuxième plus jeune de l'histoire

LOS ANGELES, 21 janvier - Taylor Swift, 36 ans, deviendra la deuxième plus jeune compositrice jamais intronisée au Songwriters Hall of Fame, rejoignant ainsi les rangs de Stevie Wonder, qui avait 33 ans lorsqu'il a été intronisé en 1983, a annoncé l'organisation mercredi.

Cet honneur place la superstar de la pop, lauréate de 14 Grammys, parmi les auteurs-compositeurs les plus célèbres, toutes générations confondues.

Swift sera intronisée aux côtés d'Alanis Morissette, de Kenny Loggins et des membres du groupe Kiss Paul Stanley et Gene Simmons. La cérémonie aura lieu le 11 juin à l'hôtel Marriott Marquis de New York, a annoncé l'organisation sur CBS Mornings .

"Ils ont littéralement écrit la bande-son de nos vies. Les chansons sur lesquelles nous dansons, pleurons et jouons du rock", a déclaré Anthony Mason, correspondant culturel de CBS Mornings, avant d'annoncer les lauréats.

Créé en 1969, le Songwriters Hall of Fame exige des auteurs-compositeurs intronisés qu'ils disposent d'un catalogue remarquable de chansons pour pouvoir être intronisés 20 ans après la première sortie commerciale d'une chanson.

La chanteuse de "Bad Blood" a remporté quatre Grammy de l'album de l'année. Son dernier album, "The Life of a Showgirl", s'est vendu à plus d'exemplaires que n'importe quel autre album de l'ère moderne au cours de sa première semaine de commercialisation, selon Billboard, qui cite des données de Luminate, une société qui suit les ventes de musique.

En mai 2025, Swift a annoncé qu'elle avait racheté ses droits musicaux, récupérant ainsi officiellement la propriété de tous ses enregistrements originaux, y compris ses six premiers albums.

Plus tard dans l'année, la tournée Eras de Swift, qui a battu tous les records, a donné lieu à un film de concert et à une série documentaire en six parties qui retrace le succès de la tournée sur Disney+.

En 2024, son album "The Tortured Poets Department", qui a débuté à la première place du Billboard 200, s'est vendu à l'équivalent de 8 millions d'albums aux États-Unis, selon Luminate.