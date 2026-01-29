Naouri condamné pour corruption et diffusion de fausses informations

Naouri, ancien président-directeur général du distributeur français Casino, pose après la publication des résultats annuels 2012 de l'entreprise

L'ex-PDG du distributeur français Casino Jean-Charles Naouri a été condamné jeudi à quatre ans d'emprisonnement, dont un an ferme aménageable à domicile sous surveillance électronique, ‍pour corruption privée active et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses.

L'accusation de manipulation de cours qui pesait sur lui n'a toutefois pas été retenue par les juges.

Le groupe Casino a quant à lui écopé d'une ‌amende de 40 millions d'euros dont 20 millions avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris.

L'homme d'affaires, qui a dirigé Casino pendant près de 20 ans jusqu'en mars 2024, était accusé ​de manipulation de cours en bande organisée et de corruption privée active aux côtés de trois ⁠anciens cadres du groupe ainsi que de l'éditeur de publications financières Nicolas Miguet.

Ce dernier, qui fut éphémère candidat à l'élection présidentielle de 2007, a été condamné à ⁠une peine d'emprisonnement de quatre ans ‍dont 2 ans assortis du sursis probatoire, avec mandat de dépôt à effet ⁠différé et exécution provisoire pour la partie ferme. Il devra également s'acquitter d'une amende de 800.000 euros.

Jean-Charles Naouri est accusé d'avoir, entre 2018 et 2019, rémunéré Nicolas Miguet pour que ce dernier diffuse au marché ​des informations favorables à Casino afin de défendre son action, notamment concernant une rumeur d'OPA hostile qu'aurait étudiée Carrefour à l'encontre de Casino.

Au moment des faits présumés, la direction de Casino était sous pression, ⁠son action ayant violemment chuté en 2018 alors que le marché s'inquiétait de son lourd ​endettement.

Le titre Casino n'a pas relevé la tête, s'effritant jusqu'à valoir aujourd'hui ​une vingtaine de centimes d'euros.

"Le ​tribunal a considéré que la démonstration d'un lien de causalité entre les faits dont il a été ​saisi et un effet sur le cours de Casino ⁠n'a pas été rapportée, et que l'infraction de manipulation de marché par recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice n'était par conséquent pas constituée", ont noté les juges.

Détenteur des enseignes Monoprix, Franprix ou Naturalia, Casino est passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en ‌2024, après la validation de son plan de sauvetage par le tribunal de commerce de Paris en février 2024, menant à une restructuration drastique après l'ère Naouri.

En février 2025, la direction désormais menée par Philippe Palazzi déclarait avoir cédé 366 hypermarchés et supermarchés sur l'année 2024 et prévoyait la suppression d'environ 3.200 postes dans le cadre de son redressement.

(Rédigé par Nicolas Delame et Florence Loève, avec la contribution de ‌Louise Rasmussen, édité par Kate Entringer)