Taylor Swift nommée artiste la plus vendue de l'année pour la sixième fois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Taylor Swift a été l'artiste mondiale la plus vendue de l'année 2025, a annoncé l'IFPI mercredi. C'est la sixième fois qu'elle remporte ce titre décerné par l'organisation qui représente l'industrie de la musique enregistrée.

Cette récompense fait suite au succès du dernier album de la mégastar, "The Life of a Showgirl", qui, selon Billboard , s'est vendu à plus d'exemplaires au cours de la première semaine qu'aucun autre album de l'ère moderne. Billboard a cité des données de Luminate.

Selon l'IFPI, Swift a bénéficié d'un engagement mondial en streaming, sur support physique et numérique avec la sortie de "The Life of a Showgirl" et du documentaire de sa tournée "The End of an Era".

Elle a été nommée artiste mondiale de l'année par l'IFPI pour la première fois en 2014, puis en 2019 et de 2022 à 2024.

Swift a désormais remporté le prix autant de fois que tous les autres artistes réunis au cours des dix dernières années, ce qui reflète à la fois sa constance créative et les stratégies mondiales à long terme qui soutiennent ses sorties, a déclaré l'IFPI dans un communiqué.

Le prix est calculé en fonction des ventes mondiales d'un artiste ou d'un groupe en streaming, en téléchargement et sur support physique au cours de l'année civile et couvre l'ensemble de son œuvre, selon l'organisation.

Le groupe de K-pop Stray Kids a pris la deuxième place pour 2025 , tandis que le rappeur canadien Drake a pris la troisième place.