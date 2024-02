Taylor Swift entre dans l'histoire des Grammys et les femmes sont au premier rang des récompenses musicales

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et de détails sur les performances tout au long de l'année) par Lisa Richwine

La superstar de la pop Taylor Swift a établi un nouveau record dimanche, en remportant le Grammy Award de l'album de l'année pour la quatrième fois, ce qui est sans précédent, les femmes ayant dominé les récompenses les plus prestigieuses de l'industrie musicale.

Swift a également annoncé depuis la scène des Grammys qu'elle sortirait un nouvel album en avril.

La chanteuse de 34 ans a remporté le prix de l'album de l'année pour "Midnights", éclipsant les légendes Frank Sinatra, Paul Simon et Stevie Wonder, qui ont chacun remporté le prix trois fois.

Swift a déclaré qu'elle était ravie de cet honneur et s'est extasiée sur l'épanouissement qu'elle ressent en écrivant et en chantant des chansons. "Cela me rend tellement heureuse", a-t-elle déclaré. "Tout ce que je veux, c'est continuer à le faire

Plus tôt, Swift avait reçu le prix de la meilleure performance vocale pop et avait profité de l'occasion pour annoncer qu'elle sortirait "The Tortured Poets Department" le 19 avril.

"Je veux remercier mes fans en vous révélant un secret que je vous ai caché ces deux dernières années", a déclaré Swift en dévoilant son nouvel album, qui a été mis en vente en avant-première lors de la retransmission des Grammys.

Swift, qui s'apprête à se rendre à Tokyo pour reprendre la tournée de concerts la plus lucrative au monde, fait partie des femmes qui ont raflé les principales récompenses des Grammy Awards dimanche.

Billie Eilish a remporté le titre de chanson de l'année pour "What Was I Made For", une ballade écrite pour la bande originale du film "Barbie".

"En tant que femme, on a souvent l'impression de ne pas être vue", a déclaré Billie Eilish dans les coulisses. "J'ai l'impression que cela me donne l'impression d'être vue. Parfois, cela fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui vous dit 'bon travail'"

Miley Cyrus, qui a remporté ses deux premiers Grammys dimanche, a reçu le prix du disque de l'année pour son hymne "Flowers"

"Ce prix est incroyable", a déclaré Cyrus, "mais j'espère vraiment qu'il ne changera rien parce que ma vie était belle hier"

Le prix de la meilleure nouvelle artiste a été décerné à la chanteuse de R&B et de pop Victoria Monet, qui a remercié sa mère, "une mère célibataire qui élève cette fille vraiment méchante"

Les lauréats ont été choisis par les musiciens, producteurs, ingénieurs et autres membres de la Recording Academy. Le groupe s'est efforcé de diversifier ses membres ces dernières années en invitant davantage de femmes et de personnes de couleur à rejoindre ses rangs.

SZA, qui était l'artiste la plus nommée au début de la soirée, a remporté trois trophées, dont celui de la meilleure chanson R&B pour "Snooze"

"Je suis venue de très loin", a-t-elle déclaré. "Je n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver, et je me sens très fausse

Le groupe de rock indépendant Boygenius, formé par les musiciens Phoebe Bridgers, Lucy Dacus et Julien Baker, a également remporté trois prix.

JONI MITCHELL, BILLY JOEL SE PRODUISENT

L'humoriste Trevor Noah, de retour pour une quatrième fois en tant qu'animateur, a ouvert l'émission sur CBS PARA.O en plaisantant sur le fait que c'était "le seul concert qui commence à l'heure"

La chanteuse folk Joni Mitchell s'est produite pour la première fois aux Grammys, chantant "Both Sides Now" depuis une chaise, arborant des tresses blondes et un béret, avec Brandi Carlile jouant de la guitare à ses côtés.

En hommage aux nombreux musiciens et dirigeants de l'industrie décédés au cours de l'année écoulée, Stevie Wonder a interprété "For Once In My Life" en l'honneur du regretté Tony Bennett, qui a chanté à partir d'une vidéo.

Annie Lennox a chanté "Nothing Compares 2 U" en hommage à Sinead O'Connor, et Fantasia Barrino a rendu hommage à Tina Turner avec sa version de "Proud Mary", soutenue par des chanteuses vêtues de tenues à franges dorées et argentées.

Jon Batiste a interprété "Ain't No Sunshine" et "Lean On Me" en hommage à Clarence Avant, surnommé "le parrain de la musique noire"

Vers le début du spectacle, la star de la country Luke Combs a interprété sa reprise du tube "Fast Car", aux côtés de la chanteuse originale et auteur de la chanson de 1988, Tracy Chapman.

Vers la fin, Billy Joel a interprété son nouveau single "Turn The Lights Back On", sa première chanson originale depuis 17 ans.

En acceptant le prix Dr. Dre Global Impact, le rappeur Jay-Z a fait part de quelques griefs à l'égard des Grammys, notamment le fait que sa femme Beyonce n'ait jamais remporté l'album de l'année, bien qu'elle ait gagné plus de Grammys que n'importe qui d'autre.

"Je ne veux pas mettre cette jeune femme dans l'embarras", a déclaré Jay-Z sous le regard de Beyonce depuis le public. "Mais elle a plus de Grammys que n'importe qui et n'a jamais gagné l'album de l'année. Donc, même selon vos propres critères, ça ne marche pas"