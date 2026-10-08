Taylor Farms va suspendre pour une durée indéterminée la récolte de laitues au Mexique pendant la saison de la cyclospora

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* La suspension concernant la laitue « Iceberg » couvre la période du 1er mai au 31 août

* Taylor Farms étend sa surveillance sanitaire tout au long de l'année et renforce les analyses de l'eau d'irrigation et des cultures

(Ajout de détails et de contexte dans le paragraphe 3 et à partir du paragraphe 7)

Taylor Farms a annoncé jeudi qu'elle suspendrait indéfiniment la récolte et la transformation de la laitue iceberg provenant du centre du Mexique et destinée à la vente aux États-Unis et au Canada pendant la saison de la cyclospora aux États-Unis, après qu'une récente épidémie a rendu malades des milliers de personnes.

Le fournisseur de fruits et légumes frais a déclaré qu'il cesserait de commercialiser la laitue iceberg provenant de cette région pendant la période identifiée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains comme étant la saison de la cyclospora dans le pays, qui coïncide avec la saison des pluies dans le centre du Mexique.

La saison de la cyclosporose aux États-Unis s'étend du 1er mai au 31 août, selon le site web du CDC.

L'épidémie de juillet a rendu malades des milliers de personnes à travers les États-Unis et a perturbé l'activité de nombreux restaurants, notamment ceux de la chaîne Taco Bell ( YUM.N , filiale de Yum Brands), qui utilisaient la laitue faisant l'objet du rappel .

Cette contamination a donné lieu à l’un des plus importants rappels alimentaires de ces dernières années et a relancé l’examen minutieux des contrôles de sécurité alimentaire pour les produits importés.

La cyclosporose est une maladie intestinale causée par le parasite Cyclospora. Les personnes peuvent être infectées après avoir consommé des aliments ou de l’eau contaminés ⁠et les symptômes peuvent inclure de la diarrhée, des crampes d’estomac, des nausées et de la fatigue.

L’épidémie liée à la laitue iceberg a représenté plus de la moitié des 19 883 cas de cyclosporiase confirmés en laboratoire aux États-Unis depuis le 1er mai, soit une augmentation significative par rapport aux 1 180 cas signalés l’année dernière entre le 1er mai et le 31 août.

Au début du mois, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a clos son enquête sur l’épidémie de cyclosporose, invoquant des preuves solides d’un lien avec la laitue rappelée provenant de la filiale mexicaine de Taylor Farms.

Cette épidémie a ébranlé la confiance des consommateurs, certains d’entre eux évitant de consommer des fruits et légumes crus ainsi que de manger au restaurant, ce qui a nui à la fréquentation d’enseignes telles que Taco Bell, Sweetgreen et Chipotle.

« Nous adoptons une approche globale pour rendre nos aliments encore plus sûrs », a déclaré le directeur général Bruce Taylor dans sa lettre.

Ces mesures de sécurité comprennent également l’extension d’un programme existant de surveillance sanitaire tout au long de l’année et l’intensification des analyses de l’eau d’irrigation et des cultures dans le centre du Mexique.

En août, Taylor Farms a procédé au rappel de plats préparés contenant des piments jalapeños, vendus chez des détaillants tels que Walmart WMT.O et Whole Foods dans plusieurs États, en raison d’une contamination potentielle par la salmonelle, ce qui a aggravé ses difficultés en matière de sécurité alimentaire.