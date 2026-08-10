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Taylor Farms retire de la vente de la salsa et du guacamole en raison de risques liés à la salmonelle, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 01:12
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Taylor Farms procède au retrait de plus d'une douzaine de produits alimentaires préparés contenant des piments jalapeños, notamment des salsas et du guacamole, des rayons des magasins en raison de craintes liées à la salmonelle, a rapporté dimanche Bloomberg News.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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