Taylor Farms procède au rappel de salsa et de guacamole suite à une épidémie de salmonellose, ce qui accentue les craintes en matière de sécurité alimentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et de la réponse de Hannaford au paragraphe 14)

* Le rappel concerne les plats préparés contenant des piments jalapeños vendus dans une vingtaine d'États

* Taylor Farms affirme n’avoir connaissance d’aucun cas de maladie lié aux produits rappelés

* Une enquête distincte sur la cyclospora a nui aux ventes de laitues et à la fréquentation des restaurants

* Walmart, Kroger et Whole Foods figurent parmi les enseignes concernées

par Juveria Tabassum et Angela Christy M

Taylor Farms procède au rappel de plats préparés contenant des piments jalapeños vendus chez des détaillants tels que Walmart WMT.N et Whole Foods dans plusieurs États, en raison d’une contamination potentielle par la salmonelle. Il s’agit du deuxième cas majeur de toxi-infection alimentaire lié à ce fournisseur de fruits et légumes au cours des dernières semaines. Ce rappel ajoute une source d’inquiétude supplémentaire pour les consommateurs, qui évitent déjà les légumes verts frais dans les supermarchés et les restaurants depuis que Taylor a rappelé de la laitue iceberg en raison d’une épidémie de cyclospora , qui figure déjà parmi les plus importantes crises d’intoxication alimentaire de l’histoire récente des États-Unis. L’entreprise a déclaré dimanche avoir procédé au rappel volontaire de ces produits, notamment des salsas et du guacamole, après avoir été informée que Coast Citrus Distributors procédait au rappel de poivrons frais en raison d’une épidémie ayant rendu malades plus de 300 personnes.

Basée en Californie, Taylor est l’un des plus grands producteurs nord-américains de salades et de légumes frais coupés, ainsi qu’un fournisseur clé des principales chaînes de supermarchés et des chaînes de restauration, notamment Kroger

KR.N , McDonald’s MCD.N et Chipotle CMG.N . Taylor Farms a déclaré dimanche avoir cessé de s'approvisionner auprès d'une exploitation agricole de Sinaloa, au Mexique, identifiée comme la source potentielle de la salmonellose . Des produits ont également été rappelés chez Target, Trader Joe's et la chaîne de supermarchés Hannaford, basée dans le Maine. L’entreprise fait déjà l’objet d’une surveillance accrue en raison de l’épidémie de cyclosporose qui s’est propagée dans la plupart des États américains. Les autorités sanitaires enquêtent toujours sur les sources de cette infection, qui provoque une diarrhée sévère et peut persister pendant des semaines.

"Les consommateurs vont probablement éviter tous les produits Taylor Farms pendant un certain temps. Taylor Farms va devoir redoubler d’efforts pour changer l’idée reçue selon laquelle ses produits peuvent rendre les gens malades. Cela pourrait prendre un certain temps", a déclaré Joe Feldman, directeur général senior chez Telsey Advisory Group.

Les experts du secteur estiment toutefois que, comme une grande partie des produits de Taylor Farms est vendue en gros et sans marque, il sera difficile pour les consommateurs de se passer totalement de ces produits. En conséquence, par excès de prudence, les consommateurs achètent moins de fruits et légumes frais. Taylor avait déjà suspendu l’approvisionnement et la production de laitue iceberg en provenance du centre du Mexique après que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) eut établi un lien entre une importante épidémie de cyclosporose et de la laitue râpée fournie par l’entreprise depuis une usine de transformation située dans l’État mexicain de Guanajuato. Au 5 août, l’entreprise a indiqué que l’autorité de régulation n’avait pas confirmé de résultats positifs aux tests de dépistage de la cyclospora sur sa laitue. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et la FDA ont déclaré la semaine dernière qu’ils enquêtaient sur l’épidémie de salmonellose, qui a rendu malades 345 personnes dans 27 États et entraîné 36 hospitalisations.

L'enquête américaine sur cette épidémie de salmonellose a permis d'identifier des restaurants, notamment Chipotle Mexican Grill CMG.N et Qdoba, une chaîne de restaurants de cuisine mexicaine, qui avaient reçu des piments jalapeños importés par Coast Citrus Distributors. Ces deux chaînes ont cessé d'utiliser ces piments, tandis que Coast Citrus a procédé au rappel des produits restants et en a informé ses clients.

Les infections à la salmonelle peuvent provoquer des diarrhées, de la fièvre et des crampes d’estomac, et peuvent être particulièrement graves chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Taylor Farms a déclaré n’avoir connaissance d’aucun cas de maladie signalé lié aux produits rappelés à titre volontaire. Walmart a déclaré lundi avoir retiré les produits de ses magasins et mis en place un blocage des ventes en caisse et en ligne. Les représentants de Whole Foods, détenu par Amazon, et de Hannaford, détenu par Ahold Delhaize, ont indiqué que les produits rappelés avaient été retirés des rayons et ont conseillé aux clients qui les avaient achetés de les jeter.

Kroger n’a pas souhaité faire de commentaire. Target et Trader Joe’s n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Selon les données de NielsenIQ, les ventes unitaires de laitue iceberg fraîche aux États-Unis au cours des quatre semaines se terminant le 25 juillet ont chuté de 15,3 % par rapport à l'année précédente, après une baisse de 11,1 % au cours des quatre semaines se terminant le 27 juin.

"La crainte liée à la cyclospora semble avoir un impact sur les habitudes d’achat des consommateurs. Beaucoup d’entre eux évitent toutes les variétés de laitue, à moins d’en connaître la provenance, comme une ferme locale", a ajouté M. Feldman.