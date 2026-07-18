Taylor Farms et Sysco retirent la laitue iceberg du centre du Mexique liée à une épidémie parasitaire aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des chiffres relatifs aux hospitalisations au paragraphe 6; commentaires d'un expert en alimentation aux paragraphes 8 à 10 et 24)

* Le Michigan a signalé 5.002 cas de cyclosporose vendredi, soit 690 de plus que la veille

* La FDA a identifié un fournisseur commun qui approvisionnait certains restaurants Taco Bell en laitue iceberg en provenance du Mexique

* Taylor Farms a déclaré qu'aucune salade ni aucun kit de la marque Taylor Farms n'était lié à cette épidémie

par Aishwarya Venugopal, Waylon Cunningham et Emily Schmall

Taylor Farms, un fournisseur de laitues basé en Californie, et le distributeur alimentaire Sysco SYY.N procèdent au retrait de la laitue iceberg provenant du Mexique, ont annoncé vendredi ces entreprises, dans le but d’endiguer la plus importante épidémie d’origine alimentaire survenue aux États-Unis ces dernières années.

Taylor Farms a indiqué qu’elle retirait la laitue provenant du centre du Mexique sur la base des informations fournies jeudi par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

L’entreprise a ajouté dans son communiqué qu’aucune salade ni aucun kit de salade de la marque Taylor Farms n’était lié à l’épidémie de cyclosporose, et qu’aucun kit de salade de la marque Taylor Farms ne contenait de laitue iceberg.

Une source du secteur, qui a souhaité garder l’anonymat car elle n’était pas autorisée à s’exprimer auprès des médias, a déclaré à Reuters que Taylor Farms avait contacté jeudi ses clients, notamment Yum Brands (propriétaire de Taco Bell)

YUM.N et Sysco, pour leur demander de retirer de la distribution leur laitue émincée. Sysco, le plus grand distributeur alimentaire américain, a confirmé vendredi qu’il retirait toute la laitue iceberg de Taylor Farms provenant du Mexique à la demande du fournisseur. L’entreprise a suspendu les ventes et la distribution dès jeudi, a-t-elle précisé.

La laitue, dont la FDA a indiqué jeudi soir qu’elle provenait du Mexique, a été conditionnée en sachets de 5 livres (2,3 kg) dans l’usine de Taylor Farms située à Guanajuato, au Mexique, a précisé la source, ajoutant que Sysco distribuait largement ces sachets aux hôpitaux, aux stades de baseball et aux chaînes de restauration rapide.

L’ampleur du rappel n’est pas encore clairement établie. La FDA et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) enquêtent sur l’épidémie liée à la laitue iceberg émincée servie dans les restaurants Taco Bell de l’Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale. Cette maladie parasitaire peut provoquer des diarrhées et d’autres symptômes gastro-intestinaux. Les CDC ont signalé une centaine d’hospitalisations et aucun décès.

LA MÉTHODE DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE EST-ELLE UN FACTEUR?

Le nombre de personnes tombant malades pourrait s’expliquer en partie par la manière dont un grand producteur comme Taylor Farms transforme ses produits, a déclaré Darin Detwiler, expert en sécurité alimentaire et professeur associé à l’université d’État du Michigan.

Il a expliqué que, alors que les consommateurs ont tendance à penser qu’un sachet de laitue provient d’une seule tête, “il pourrait littéralement y avoir plus de 1.000 têtes de laitue qui se retrouvent dans le mélange final lorsque ces sachets sont conditionnés et envoyés aux distributeurs”.

Certains experts estiment que l’épidémie pourrait être sur le point de prendre fin. “Je doute qu’il reste de la laitue contaminée sur le marché”, a déclaré Donald Schaffner, professeur de sciences alimentaires à l’université Rutgers, ajoutant qu’elle avait probablement été consommée il y a plusieurs semaines.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute la FDA, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Yum n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les installations de culture et de transformation de Taylor Farms au Mexique ont été à l’origine d’une autre épidémie majeure de cyclosporiase aux États-Unis. Une épidémie survenue en 2013 a rendu malades plus de 600 personnes dans 25 États, selon le CDC, et a été attribuée à un mélange de salades provenant de Taylor Farms de Mexico, à Guanajuato.

DES MILLIERS DE CAS DANS LE MICHIGAN

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé 5.002 cas de cyclosporose vendredi, soit une augmentation de 690 cas par rapport à la veille. L'épidémie a débuté le 1er mai et s'est concentrée dans le Michigan, l'Ohio et l'État de New York ayant également signalé un grand nombre d'infections. Jeudi, la FDA a déclaré que Taco Bell cesserait d’utiliser de la laitue provenant d’un fournisseur identifié par l’agence dans le cadre de son enquête.

Taco Bell et la FDA n’ont pas révélé le nom de ce fournisseur, mais l’autorité de sécurité alimentaire a précisé que son enquête de traçabilité avait identifié un seul fournisseur de laitue iceberg en provenance du Mexique, dont les produits étaient utilisés par les restaurants Taco Bell où des clients avaient mangé avant de tomber malades.

Taylor Farms fournissait les oignons émincés identifiés comme la source probable de l’épidémie d’E. coli de 2024 liée aux hamburgers Quarter Pounder de McDonald’s, qui avait conduit à un rappel de produits. Selon le CDC, cette épidémie avait fait un mort et 104 malades.

La fréquentation quotidienne de Taco Bell le 11 juillet a baissé de 5,8%, quelques jours après l'annonce du retrait de certains ingrédients dans certains restaurants, selon la société de données Placer.ai.

Les épidémies d’origine alimentaire peuvent peser lourdement sur les actions des chaînes de restauration. McDonald’s a fait l’objet d’une surveillance étroite lors d’une épidémie de cyclosporiase liée à des salades en 2018, tandis que Chipotle a dû faire face à une série d’épidémies d’E. coli et de norovirus qui ont nui à ses ventes, ébranlé la confiance des consommateurs et mis ses actions sous pression.

“La récente épidémie risque d’entamer la croissance à court terme des ventes à périmètre constant d’ (Taco Bell)”, a déclaré Ari Felhandler, analyste chez Morningstar, ajoutant que certains consommateurs choisiraient de se restaurer chez des concurrents moins exposés médiatiquement afin d’atténuer le risque perçu, même lorsque des mesures de précaution prudentes sont en place.

L'action Yum a reculé de 2,7% et celle de Sysco a perdu 0,7%.

Le CDC précise que la cyclosporose est traitable et que la plupart des personnes dotées d’un système immunitaire sain se rétablissent sans traitement — même si, en l’absence de traitement, la maladie peut durer un mois, voire plus.

“On ne meurt pas vraiment de cette maladie”, a déclaré Donald Schaffner, professeur à Rutgers, aux journalistes lors d’un point presse jeudi. “Mais elle peut être très pénible pendant longtemps.”