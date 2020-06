Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taxe numérique-Le Maire confirme le retrait des USA et dénonce une "provocation" Reuters • 18/06/2020 à 08:06









PARIS, 18 juin (Reuters) - Bruno Le Maire a confirmé jeudi avoir reçu une lettre du gouvernement américain annonçant son refus de poursuivre les discussions sur une taxe numérique et l'a qualifiée de "provocation". "Il y aura bien une taxation des géants du numérique en France en 2020", a assuré le ministre de l'Economie et des Finances sur l'antenne de France Inter. Selon le Financial Times, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a demandé la suspension des discussions dans un courrier daté du 12 juin adressé à la France, à l'Espagne, à la Grande-Bretagne et à l'Italie. La France a instauré sa propre taxe numérique l'an dernier, ce qui lui a déjà valu des menaces de représailles commerciales de la part des Etats-Unis. Les échéances de paiement ont toutefois été suspendues jusqu'à la fin 2020, dans l'attente d'un accord international sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief, édité par Myriam Rivet)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.14% AMAZON.COM NASDAQ +0.98% FACEBOOK-A NASDAQ -0.05% ALPHABET-A NASDAQ +0.42% MICROSOFT NASDAQ +0.35%