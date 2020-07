Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taxe Gafa-La France fera l'objet de sanctions, mais leur exécution sera suspendue, dit Washington Reuters • 09/07/2020 à 22:57









WASHINGTON, 9 juillet (Reuters) - L'administration Trump va prendre des mesures à l'encontre de la France pour sa taxe numérique, mais reportera leur entrée en vigueur tout comme Paris a reporté la collecte de cette taxe, a annoncé jeudi le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer. "Nous allons annoncer que nous allons prendre certaines sanctions contre la France et les suspendre comme ils ont suspendu la perception des taxes", a-t-il déclaré lors d'une téléconférence organisée par Chatham House, un cercle de réflexion londonien. La France a instauré l'an dernier sa propre taxe sur les bénéfices des entreprises du numérique, mais les paiements ont été suspendus jusqu'à la fin 2020, dans l'attente d'un accord international sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (David Lawder, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.36% AMAZON.COM NASDAQ +3.29% FACEBOOK-A NASDAQ +0.38% ALPHABET-A NASDAQ +1.00%