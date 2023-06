Taux: WStreet fait de l'ombre aux T-Bonds, Gilts UK en crise information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 17:57

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires qui étaient plutôt bien orientés depuis ce matin semblent subir l'appel d'air des indices boursiers qui traduisent un regain d'appétit pour le risque.

Avant même de regarder ce qui s'est passé après la publication du 'CPI', il faut de nouveau se préoccuper de la débâcle qui emporte le marché obligataire britannique avec des Gilts qui se tendent de +15,5Pts à 4,495% et égalent ainsi leurs pires niveaux depuis fin septembre 2022 et la grande crise de confiance qui entraina la démission de Liz Truss.

Il faut s'attendre à une action imminente de la BoE... et un échec n'est pas permis : Rishi Sunak pourrait affronter un premier test de sa crédibilité.



Après avoir intégré le scénario d'un 'statu quo' sur les taux US(anticipé à 99% demain) et une hausse de 25Pts fin juillet (à 65%), le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a fait le grand écart une intraday.

Alors qu'il se repliait de -9Pts à 3,68% ce matin, il affiche ce soir +1Pt à 3,68%.

Ce 'CPI' -une des 'stats' US les plus attendues depuis 1 mois- ressort parfaitement conforme aux prévisions: les prix à la consommation ralentissent à +4% en annualisé (+0,1% en séquentiel) et l'inflation 'core' (hors éléments volatils) ralentit à 5,3%, comme prévu... une valeur en réalité très proche de novembre et décembre 2021, et encore bien éloigné des 2%.

Inversion de vapeur également sur le Bund allemand à dix ans qui se détendait de -3,5Pts à 2,346% et qui finit avec +4Pts à 2,422% et les OAT repassent de -4Pts à 2,872% à +3,1Pts à 2,9442%, les BTP italiens vont finir inchangés à 4,052% contre -6,5Pts à 3,985%.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance du taux d'inflation annuel en Allemagne.

Celui-ci est ressorti à +6,1% en mai 2023, marquant ainsi une poursuite du ralentissement après des taux de +7,2% en avril et de +7,4% en mars.



L'indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne ressort contrasté : il a légèrement augmenté en 'global' en juin pour s'établir à -8,5 points, soit 2,2 points de plus qu'en mai, mais une lecture plus détaillée montre que 'les experts ne s'attendent pas à une amélioration de la situation économique au second semestre'.



'Les secteurs orientés vers l'exportation, en particulier, devraient obtenir des résultats plutôt médiocres en raison de la faiblesse de l'économie mondiale', explique le président de ZEW, Achim Wambach.



Si l'évaluation des perspectives se redresse un peu, l'évaluation de la situation économique actuelle de l'Allemagne, en revanche, s'inscrit en très forte baisse : l'indice correspondant chute de 21,7 points et se situe actuellement à -56,5 points.



Les marchés qui espéraient que les chiffres jour éclaireraient les choix de la Réserve fédérale des Etats-Unis ou de la BCE restent sur leur faim.