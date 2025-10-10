Taux : vague de 'risk-off', tout bascule ce vendredi, nette détente hebdo
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 20:09
Aucun véritable stress ne s'est matérialisé suite aux incertitudes politiques françaises, pas plus aux Etats Unis avec le 'Shutdown' : Trump annonce déjà que l'état fédéral va procéder à des licenciements massifs de fonctionnaires, avec comme sous-entendu qu'ils ne seront pas réembauchés et que cela va faire des économies.
Le 'DOGE' piloté par Elon Musk avait également procédé à des coupes claires dans les effectifs de certaines administrations, avant que des milliers de 'superflus' ne soient réembauchés.
Seule donnée macroéconomique attendue ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan ('UMich') a été publié à 16H... et il ressort inchangé à 55 contre 55,1 en septembre: un chiffre intrinsèquement sans impact et qui a ensuite été totalement éclipsé par le tweet de Trump, lequel a déclenché une soudaine vague de 'risk-off'.
Une vague de dégagements sans précédent depuis mi-avril fait plonger le Nasdaq de -2,5% à la mi-séance : une vague d'arbitrage au profit des T-Bonds se traduit par une détente de -10Pts sur le '10 ans' à 4,055% et -8,6Pts sur le '30 ans' à 4,646%, le '2 ans' efface -10Pts vers 3,477%.
Sur la semaine, le T-Bond 2035 se détend de -9Pts : autrement dit, cette séance du 10 octobre décide totalement du bilan hebdo.
Sur le front des taux en zone Euro, la 'fuite vers la sécurité' est tout aussi spectaculaire avec -5,2Pts sur l'OAT vers 3,476%, -7Pts sur les Bunds vers 2,634% et les BTP italiens effacent -5Pts vers 3,489%.
Outre-Manche, les 'Gilts' effacent -8Pts vers 4,673%.
L'or qui flirtait ce matin avec les 4.000$/Oz consolide vers 3.990$ mais reste haussier sur la semaine avec +3% de gain.
A lire aussi
-
Le parquet péruvien a demandé vendredi à la justice d'interdire à l'ancienne présidente Dina Boluarte, tout juste destituée par le Parlement, de quitter le pays le temps de finaliser des enquêtes la visant pour corruption et abus de pouvoir. Le président du Parlement ... Lire la suite
-
Les responsables d'Activision doivent faire face à des plaintes concernant le rachat par Microsoft, selon un juge
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Les actionnaires affirment que le directeur général d'Activision a privilégié ses propres ... Lire la suite
-
Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, contrainte de vivre cachée dans son pays et qui a dit compter sur l'aide de Donald Trump. La lauréate de 58 ans a été réveillée en pleine nuit par l'appel ... Lire la suite
-
Dennis Phillip labourait à la main son potager des Îles Salomon lorsqu'il entendit un bruit sourd: une bombe non explosée, une parmi les dizaines de milliers qui jonchent encore ce petit pays du Pacifique, plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale. Entre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer