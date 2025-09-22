Taux : une séance de stagnation généralisée, petite embellie sur Gilts UK
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 19:45
Le rendement des Treasuries à dix ans reste figé vers 4,136% (contre 4,14% vendredi), le '30 ans' reste stable à 4,757% (+0,2Pt) et même ambiance en
Europe, le Bund s'assoupit vers 2,7480%, l'OAT reste stable à 3,56%, le BTP italien se dégrade de +1,5Pt à 3,575% et se désolidarise de nos OAT.
Les opérateurs optent pour le 'stand by' avant les prises de paroles de membres de la FED -dont Stephen Miran, Michelle Bowman et J.Powell- puis la publication de quelques indicateurs majeurs mériteront d'être surveillés. en espérant qu'ils confirmeront le scénario d'un atterrissage en douceur de l'activité qui validera la poursuite du cycle de baisse de taux fin octobre puis mi-décembre prochain..
Le gouvernement américain publiera jeudi sa troisième et dernière estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre, qui sera suivie la lendemain par les chiffres de revenus et dépenses des ménages pour août, accompagnés d'une nouvelle mesure de l'indice des prix PCE, considéré comme l'indicateur d'inflation de référence de la Fed.
En Europe, la publication économique la plus attendue de la semaine sera celle des indicateurs PMI 'flash' pour le mois de septembre, attendue ce mardi. Les analystes anticipent une amélioration progressive de l'activité manufacturière, tandis que la croissance des services devrait s'être légèrement tassée depuis août.
Enfin, outre-Manche, une fois n'est pas coutume, les 'Gilts' se détendent de -1,5Pt vers 4,7050%... mais cela reste un niveau de crise qui réclame des mesures budgétaires impopulaires car il va comme en France falloir réduire fortement les dépenses de l'état.
A lire aussi
-
Les Etats-Unis ont promis lundi de défendre "chaque centimètre du territoire de l'Otan", au cours d'un Conseil de sécurité de l'ONU convoqué par l'Estonie après l'incursion d'avions russes dans son espace aérien, le troisième incident en dix jours visant des pays ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en légère baisse lundi, dans une séance sans publication macroéconomique majeure, l'effet positif de la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine dernière se dissipant. L'indice vedette de la Bourse de Paris, ... Lire la suite
-
La version américaine de TikTok, qui va devenir indépendante de sa maison mère ByteDance, utilisera une copie de l'algorithme actuel de la plateforme, dont les données seront inaccessibles au groupe chinois et gérées par la société américaine Oracle, a indiqué ... Lire la suite
-
Priorité à la ponctualité : le gouvernement allemand confie à Evelyn Palla, cadre interne de Deutsche Bahn, la direction de la compagnie ferroviaire publique, régulièrement critiquée par les usagers pour ses retards chroniques. "Un nouveau départ est urgent et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer