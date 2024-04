Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: une détente sortie un peu de 'nulle part' après PCE US information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 16:47









(CercleFinance.com) - L'embellie technique observée ce matin sur les marchés obligataires -qui venaient d'afficher leurs pires niveaux de l'année jeudi soir- s'est amplifiée avec la parution, aux Etats-Unis, de l'indice d'inflation 'PCE' (la jauge la plus regardée par la FED) et qui s'avère décevante.

Au point de pouvoir justifier l'effacement des gains de la matinée : il ressort à +2,7% en mars, contre 2,5% en février, le taux sous-jacent (hors énergie et alimentation) se maintenant toutefois à 2,8% d'un mois sur l'autre.

L'inflation américaine se montre donc un peu plus élevée qu'anticipé par les économistes, puisque ceux de Jefferies anticipaient par exemple des taux de 2,6% en données brutes et de 2,7% en sous-jacent.



Le Département du Commerce indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,8% en mars par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,5%.



Mais les T-Bonds US n'ont pas bronché et même accru leur redressement : et cela 90 minutes avant la publication de la confiance des consommateurs américains, laquelle s'est dégradée plus fortement qu'initialement estimé au mois d'avril, à 77,2 en 'définitif', un niveau inférieur à la première estimation (77,9) et en net recul par rapport au niveau de 79,4 atteint en mars.

C'est la composante du jugement des ménages sur leur situation actuelle qui s'est le plus nettement dégradée, à 79 contre 82,5 le mois passé.

La composante des anticipations s'est quant à elle repliée à 76 ce mois-ci après 77,4 en mars.



La détente des T-Bonds n'est 'raccord' qu'avec la confiance des ménages: on observe -4,5Pts sur le '10 ans' US vers 4,6650%, -1,5% sur le '2 ans' à 2,983%.

La probabilité estimée d'une baisse de taux au mois de juin, qui atteignait presque 64% il y a un mois à en croire l'outil FedWatch de CME Group, est revenue autour de 12% aujourd'hui.



Au vu de ce baromètre, les anticipations d'une baisse des taux en septembre sont retombées à 44%, à quasi égalité avec le scénario d'une poursuite du 'statu quo' (40%).



En Europe, l'embellie surprend également par sa vigueur ave -6Pts sur les Bunds vers 2,563% et -7,2Pts sur nos OAT vers 3,0500%, -10 sur les BTP italiens à 3,884%, contre 4,025% jeudi vers 16H30, record annuel.



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' effacent juste -2Pts vers 4,3500%.











