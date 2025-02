Taux : une dégradation inquiétante se propage en Europe information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 19:26









(CercleFinance.com) - Une nette dégradation s'est matérialisée du côté de l'obligataire, avec des Bunds et des OAT qui affichent une hausse des rendements de +12Pts (OAT) à +15Pts (BTP italiens) depuis vendredi dernier.



Même une résurgence du 'risk off' après septième séance de hausse consécutive des indices européens (dans le sillage des bancaires et des valeurs de 'défense') n'a pas suffi à soutenir nos bons du Trésor.



Alors que les investisseurs se réjouissaient depuis quelques jours de l'annonce du sommet entre émissaires de Washington et de Moscou à Riyad, aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui domine avec la volonté réaffirmée de Bruxelles de maintenir les sanctions contre la Russie.



Si le dossier ukrainien occulte désormais celui -pas du tout réglé- des tensions commerciales et des tarifs douaniers réciproques avec les US, les investisseurs pourraient bien commencer à se préoccuper de la santé de l'économie américaine (peut-être la FED en dévoilera t'elle plus ce soir avec ses 'minutes' de la dernière réunion de la Fed des des 28 et 29 janvier).

A en croire le baromètre FedWatch du CME Group, les intervenants prévoient une prochaine baisse de taux en juillet, mais avec une probabilité de 43,9% qui l'emporte d'une courte tête sur celle d'un 'statu quo' (42,9%).



Les opérateurs viennent de découvrir une chute de 9,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en janvier par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.366.000 en rythme annualisé.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, sont pour leur part restées atones (+0,1%) à 1.483.000 le mois dernier.

Enfin, les achèvements de logements ont grimpé de 7,6% à 1.651.000.



Des signaux de baisse d'activité qui ne soutiennent pas l'obligataire US, les rendements se retendent de 2Pts à la fois sur T-Bonds 2035 à 4,5655% et de +2,5Pts sur le '30 ans' (à 4,787%).



En Europe la tendance se dégrade sérieusement sur nos OAT avec +8,5Pts à 3,243% et sur les Bunds avec +7,5Pts à 2,566%, les BTP italiens se tendent de +10Pts à 3,6437%.

Cela va de mal en pis pour les 'Gilts' UK qui affichent +5Pts vers 4,662%.



Et malgré cette tension des taux, l'or revient tutoyer ses sommets à 2.945 dollar/Os, l'apaisement dans le dossier ukrainien ne semblant pas amoindrir l'intérêt pour le métal jaune depuis que Trump est aux affaire et a promis de régler le conflit en 48H.





