Taux : un soudain retour du stress après 16h30 dope les T-Bonds US
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:04

Les taux se détendent alors que le stress et la volatilité viennent de ressurgir brutalement depuis 16h30 (le "VIX" bondit de 14%).
Une logique classique de "risk-off" semble respectée aujourd'hui : on assiste à un basculement un peu inattendu des indices US à la baisse (ils avaient ouvert plus ou moins à l'équilibre) et avec des écarts qui se creusent fortement (le Nasdaq passe de -0,3% à -1,7% en une heure) sans qu'une "info" consistante soit disponible au moment où ces lignes sont rédigées.

Mais cette "info" existe forcément puisque depuis 10h, l'argent décroche de -9% (vers 76$), le platine de -5,5% et l'or de -2,5%.

La chute des métaux précieux, de Wall Street et de titres comme Cisco (-12%), Expeditors (-16%), Applovin (-19%), Robinson Worldwide (-22%)... n'a pas grand chose à voir avec les "chiffres du jour".
Les ventes de logements existants ont reculé de 8,4% en janvier après une hausse de 4,4% en décembre, selon la NAR (National Association of Realtors), alors que les analystes ne tablaient que sur un repli de 3,4% (la NAR cite des conditions météo défavorables).

Plus tôt dans la journée, le Département du Travail des Etats-Unis a fait état de 227 000 nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière, un chiffre en repli de 5 000, mais légèrement supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur une stagnation à 222 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 219 500, en hausse de 7 000 par rapport à la semaine précédente.

Les T-Bonds à "10 ans" effacent -5Pts vers 4,122%, le "2 ans" -4,4Pts à 3,468% et le "30 ans" -4,4Pts à 4,77%.

Détente quasi uniforme des taux en Europe avec -1,6Pt aussi bien sur les Bunds (2,7800%), nos OAT (3,367%) ou les BTP italiens (3,392%).

Les "Gilts" font un peu mieux avec -2,5Pts à 4,454%.

