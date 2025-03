Taux : un flash krach historique de +32Pts sur les Bunds information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 19:59









(CercleFinance.com) - Cette séance du 5 mars est historiques pour les marchés obligataires européens : ils subissent pour certains leur pire chute depuis début octobre 1998 et le 'krach' de LTCM.



Un écart de +32Pts en 24H sur les Bunds de 6 mois à 10 ans (vers 2,482% et 2,800% respectivement) ne peut recevoir d'autre appellation que 'flash krach' obligataire (des dizaines de milliards de valeur obligataire pulvérisés en quelques heures en Allemagne, des centaines dans toute l'Europe).



Il s'agit bien du plus gros écart depuis octobre 1998 (déjà cité), et le '30 ans' germanique (+21Pts) dépasse les 3,06%, soit le pire niveau depuis début novembre 2023.



Nos OAT se tendent de +27Pts vers 3,4950%, les BTP italiens de +29ts à 3,8500%... c'est une des pires séances du 21ème siècle sur les émissions souveraines en Euro.

Pour une fois, les 'Gilts' britanniques s'en sorte mieux que les Bunds avec +8Pts à 4,752%.



Les marchés sanctionne la perspective d'une relance massive par la dette, un peu à la manière de la crise du Covid où le mot d'ordre était 'à situation exceptionnelle, endettement exceptionnel'.

Le problème, c'est que le 'all-in' monétaire de 2020/2021 a déclenché une vague d'inflation jamais vue depuis 50 ans.





L'Allemagne enterre toutes ses règles d'orthodoxie budgétaire et se lance après la Grèce et la France dans une fuite en avant dans la 'croissance financée par la dette'.

Le premier volet de 500MdsE qui n'est certainement qu'une première étape pour le Chancelier F.Merz tandis que l'Europe va investir 800MdsE dans le renforcement de sa défense (enveloppe de 150MdsE débloquée immédiatement), via un recours massif à la dette.



C'est une opération mutualisée, en contradiction, là encore avec la doctrine allemande en vigueur depuis 35 ans... qui vient donc de cesser d'exister.

En France, notre 'contribution à l'effort de défense' prendrait la forme d'une 'mobilisation de l'épargne'.

Sophie Primas, porte-parole du Gouvernement indique que 'mobiliser l'épargne des Français pour pouvoir investir dans la défense est une piste intéressante à mettre sur la table'.

Cette 'piste intéressantes' est probablement celle déjà privilégiée par l'Elysée et Matignon, il ne reste plus qu'à créer un cadre juridique pour rendre cette 'mobilisation' 100% légale.

Tout ce qui précède occulte l 'bonne nouvelle du jour' : les 1ers 'aménagements' des sanctions contre le Mexique et le Canada (tout juste 24H après leur mise en place).



Lors de son discours de politique générale devant le Congrès, Trump a confirmé son intention de poursuivre sa politique de sanctions contre les partenaires commerciaux du pays, tout en reconnaissant que ces mesures risquaient de provoquer 'quelques perturbations'.



A Wall Street, les T-Bonds à '10 ans' se tendent de +7Pts, le '30 ans' de +5Pts, à 4,27% et 4,566% respectivement.



Côté chiffres US, les commandes à l'industrie des Etats-Unis ont augmenté de 1,7% entre décembre et janvier, rapporte le Département du Commerce (après un repli de 0,6% entre novembre et décembre).



Par ailleurs, après une hausse de 0,6% entre novembre et décembre, les livraisons de l'industrie américaine ressortent à +0,4% entre décembre et janvier, une tendance haussière qui se prolonge pour un 3e mois d'affilée.



La croissance du secteur américain des services a accéléré en février, soutenue notamment par une hausse des nouvelles commandes, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) réalisée auprès des directeurs d'achats.



L'indice ISM non-manufacturier compilé par l'association professionnelle est ressorti à 53,5 le mois dernier contre 52,8 en janvier, alors que les économistes l'attendaient autour de 53.



L'indice des nouveaux contrats s'est amélioré à 52,2, contre 51,3 le mois précédent, tout comme celui de l'emploi qui a progressé à 53,9 après 52,3 en janvier.

La composante des prix payés s'est quant à elle accrue à 62,6, à comparer avec 60,4 un mois plut tôt.



Enfin, le secteur privé aux Etats-Unis n'a créé que +77.000 emplois en février, un chiffre nettement inférieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP.



Les économistes s'attendaient en moyenne à 130.000 créations de postes dans le privé le mois dernier (chiffre révisé de +183 à +186.000).



La séance de jeudi sera marquée par la réunion de la BCE et les questions vont certainement fuser concernant le 'flash krach' du jour et les conséquences inflationnistes d'une relance par la dette.







