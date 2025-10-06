Taux : turbulences contenues après l'annonce de S.Lecornu
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 19:11
Le 'spread' OAT/Bund s'est écarté de +7Pts en quelques minutes, dès que le Premier Ministre Sébastien Lecornu -qui venait d'annoncer la composition -partielle 14H auparavant- a annoncé sa démission, faute de pouvoir réunir une majorité autour de son projet, mais à 18H30, il n'y avait plus que 3 points d'écart avec +2,5Pts sur les Bunds (2,725%) et +5,5Pts sur les OAT à 3,567%, soit +84Pts au lieu de 81 vendredi.
Du coup, le '10 ans' italiens qui était repassé vers 3,55Pts (3Pts de moins que l'OAT) se retrouve ce soir à 3,572% (contre 3,542%, même variation).
Rappel, la France est notée 'A+' chez Fitch contre 'BBB' sur le '10 ans' italien.
Cela s'est encore plus mal passé, sans coup de théâtre politique, au Royaume Uni avec +4,5Pts sur les 'Gilts' britanniques à 4,7360%.
Un Premier Ministre qui jette l'éponge 14H après avoir dévoilé son gouvernement (mais qui annonce poursuivre des négociations jusqu'à mercredi) c'est non seulement une grande première dans l'histoire de la 5ème République mais également en Europe depuis la seconde guerre mondiale... mais cela ne semble pas trop stresser nos créanciers qui avaient peut-être anticipé une grande fragilité du gouvernement Lecornu.
Aux Etats Unis ou le 'shutdown' qui rentre dans sa 5ème journée, et semble bien parti pour durer, n'impressionne pas non plus les créanciers des Etats Unis : le '10 ans' se dégrade de +4,4Pts vers 4,1640% mais le '2 ans' ne rajoute que +2Pts à 3,592%, alors qu'un nouveau projet de compromis budgétaire a échoué entre Démocrates et Républicains ce weekend.
Les jours à venir s'annoncent relativement peu chargés en termes de statistiques, les agences Fédérales étant fermées, il reste donc les indicateurs confectionnés par des entités privées : l'indice de confiance 'UMich' aux Etats-Unis en fait partie.
En Europe, on attend les ventes de détail dans l'UE et la production industrielle allemande en septembre.
'De la part des banques centrales, doivent paraître dans les prochains jours les minutes de la réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) et le compte rendu de celle de la BCE en septembre', note en outre Deutsche Bank.
Les 'stats' US se faisant rares, la saison des trimestriels à Wall Street -qui débute en fin de semaine- devrait retenir l'attention des investisseurs au cours du mois d'octobre.
