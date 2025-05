Taux : toujours pas de répercussion krach obligataire nippon information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - Les taux continuent de se tendre partout avec une mention particulière pour les 'Gilts' britanniques qui affichent +10Pts vers 4,8050% après publication d'une inflation plus forte que prévu.



Aux Etats Unis, aucun chiffre, aucune déclaration de Trump ou d'un membre de la FED n'est venu animer cette séance... mais la tendance reste placée sous le signe de la lourdeur sur les T-Bonds avec un '10 ans' qui prend +6Pts à 4,542% +5,5Pts sur le '30 ans' à 5,022% (pire niveau depuis plus de 20 ans).



Et comme si les investisseurs avaient renoncé aux espoirs de baisse de taux en juillet, sinon à la rentrée puisque le '2 ans' s'installe au-dessus des 4,000% (à 4,011%).

Quasar Elizundia, expert research strategist chez Pepperstone rappelle que de récents commentaires de membres de la Fed ont insufflé de la prudence quant à des baisses de taux au second semestre, sans oublier une situation géopolitique qui 'ajoute à la complexité'.



Quand au Japon, le krach obligataire continue -dans l'indifférence générale-avec un '30 ans' à 3,15% (un nouveau record inscrit à 3,200%) et un '40 ans' à 3,63% (pires niveaux de l'histoire).

La Bank of Japan semble complètement prise au dépourvu, entre une croissance disparue (le japon est en récession), une inflation persistante, des déficits qui s'accumulent: les 'taux marché' dictent leur loi et la BoJ semble avoir perdu le contrôle.

Une adjudication de bons du Trésor à '20 ans' n'a pas trouvé preneur mardi matin, ce qui a fait exploser le taux de 2,41 vers 2,55%, alors que le rendement était de 1,915% le 7 avril.



La BoJ reste cependant suffisamment influente pour éviter que la flambée des taux ne vienne contaminer la bourse de Tokyo et les actions nippones.

Mais soutenir les cours à bout de bras va s'avérer couteux (avec quel argent, les finances sont à sec) ne résout pas les problèmes du moment.



En Europe, les Bunds affichent également +5Pts à 2,651% et nos OAT se tendent de +5,3Pts vers 3,312%.



Mais c'est presque bénin en regard des +10Pt sur les 'Gilts', victimes d'une envolée de l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni (+0,9%), à 3,5% sur un an en avril (par rapport à 2,6% en mars) contre 3,3% attendu.





