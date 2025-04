Taux: tension persistante sur les taux US, stabilité dans UE information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 17:49









(CercleFinance.com) - Une tension des taux US s'est matérialisée à la mi-journée, elle se 'tempère' un peu ce soir... mais elle reste très significative avec +6Pts sur le '10 ans' US à 4,215% (4,264% au plus haut, soit +38Pts depuis lundi matin), +5Pts sur le '30 ans' à 4,645% (4,675% au plus haut, même niveau que le 28 mars).



Ce mouvement correctif sur les taux (qui va dans le mauvais sens) est assez singulier : hier, la remontée de +25Pts en intraday semble avoir été provoquée par des ventes massives de T-Bonds par Pékin (en rétorsion aux 54% de droits de douane US), certains évoquent des liquidations liées aux pertes subies sur les actions (appels de marge) et qui a également fait rechuter l'once d'or vers 3.000$.

Un creusement des 'spread' entre les 'treasuries' et le 'high yield' se poursuit, preuve que la complaisance affichée en mars, malgré le repli de Wall Street, se dissipe.



Les espoirs de détente des taux par la FED ne semblent pas très 'solides': ils pourraient être renforcés par la perspective de discussions entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux (avant l'entrée en vigueur des 'tarifs' demain) après le traumatisme provoqué la semaine passée par l'annonce des droits de douane dits ' réciproques ' de Donald Trump.



Lors d'une interview accordée au journaliste pro-Trump Tucker Carlson sur X, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que l'administration états-unienne était ouverte à des négociations afin d'alléger les barrières commerciales (les 'tarifs' fondront comme des glaçons au fil du temps').



En Europe, ça ne se passe pas bien non plus sur les marchés obligtaires avec des OAT qui affichent +0,5Pts à 3,3900%, sur les Bunds (inchangés à 2,635%), les BTP italiens (3,855%).

Les 'Gilts' britanniques rajoutent +3Pts à 3,653%.





