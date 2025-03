Taux: T-Bonds peu affectés par la chute de confiance aux US information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 19:03









(CercleFinance.com) - L'embellie sur l'obligataire est tellement marginale et lente que l'on peut se demander si cela à le moindre lien avec les chiffres du jour publiés en début d'après-midi aux Etats Unis (franchement inquiétants, le moral des ménages américains chute en piqué, au plus bas depuis 12 ans).



Le rendement des Treasuries à dix ans se détend de -2,5Pts vers 4,3060%, le '2 ans' efface -3,3Pts vers 4,004%.



Le chiffre le plus commenté concerne le plongeon de la confiance du consommateur américain, de -7,2 à 92,9.

Selon l'enquête mensuelle du Conference Board, la composante mesurant les anticipations est notamment revenue à un plus bas de 12 ans (les économistes l'attendaient autour de 96).



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle n'a diminué que de 3,6 points de pourcentage à 134,5, celui de leurs anticipations a chuté de 9,6 points à 65,2, bien en-dessous du seuil des 80 points généralement considéré comme annonciateur d'une récession.



C'est principalement la confiance dans les perspectives d'emploi qui s'est effondrée, atteignant là encore un plancher de 12 ans, plus d'un tiers des participants ayant exprimé des difficultés à évaluer les conditions d'emploi et leurs perspectives d'activité futures, une réalité qui reflète l'incertitude croissante face à la situation économique actuelle.



Petit bémol positif, les ventes de logements individuels neufs ont augmenté de 1,8% aux Etats-Unis en février par rapport au mois précédent, pour s'établir à 676.000 en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



Le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 414.500 dollars et leur prix moyen, à 487.100 dollars. A 500.000, le stock de maisons neuves prêtes à la vente représente une offre de 8,9 mois au rythme d'écoulement actuel: les délais s'allongent, la plupart des biens sont inaccessibles à deux tiers des américains qui devraient verser plus de 3.000$/mois sur 30 ans (avec 20% d'apport) pour acquérir un logement 'de prix médian'.



Les investisseurs vivent maintenant dans l'attente des chiffres de l'inflation PCE qui paraîtront vendredi aux Etats-Unis.



En Europe, après les PMI meilleurs que prévu dévoilés hier, le marché a pris connaissance dans le courant de la matinée de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne : il rebondit de 85,3 en février vers 86,7 en mars, un niveau conforme au consensus, mais un peu plus faible que les 89 anticipés par Capital Economics

En Europe, les Bunds se dégradent de +2,7Pts vers 2,800%, nos OAT de +2,2Pts vers 3,4830%, les BTP italiens de +1,2Pts vers 3,8940%.



Enfin, outre-Manche, alors que la croissance va être révisée à la baisse, les 'Gilts' se dégradent de +3Pts supplémentaires et repassent la barre des 4,800%, un seuil d'alerte : la crise aiguë n'est plus très loin (20Pts de base plus haut)





