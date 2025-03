Taux : 'stats du jour' éclipsées par 'l'actualité politique' information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 17:43









(CercleFinance.com) - Deux infos majeures dominent l'actualité du jour pour les marchés obligataires : le risque de 'shutddown' des administrations fédérales US semble écarté.

Le Chancelier Merz est parvenu à un accord avec les 'verts' pour faire passer son projet d'endettement de l'état fédéral et des 'Länders'.



L'état allemand pourra donc lever 500 milliards d'euros par voie d'emprunt sur 12 ans (environ 42MdsE/an), dont 100 milliards alimenteront le fonds de transformation climatique et économique (exigence des Verts satisfaite).



Le plan prévoit 300 milliards destinés au gouvernement fédéral et 100 milliards d'euros aux gouvernements des Länders.



Les Länder allemands seront autorisés à creuser un léger déficit structurel de 0,35 % de leur PIB (ce qui leur était interdit), soit la norme déjà adoptée par le gouvernement fédéral, ce qui leur donnera une marge de manoeuvre supplémentaire de 16MdsE.

Par ailleurs, la règle du 'frein à l'endettement' exclura de son calcul les dépenses de défense se situant au-delà 1% du produit intérieur brut de la règle de l'endettement.

les Bunds de +2,8Pts vers 2,8820%, nos OAT de +2,5Pts vers 2,5700% (soit +2Pts hebdo... le 'spread' se contracte vers +69Pts).



Les BTP italiens stagne vers 3,940%, les Bonos espagnols vers 3,500%.



Outre-Manche, les 'Gilts' se détendent d'à peine -1Pt vers 4,7250%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds 2035 rajoutent +2,4Pts de rendement à 4,3000% : ils reviennent à parité avec le '3 mois' (4,300/4,305%).



Un accord transpartisant a été conclu par la 'Chambre' et le document doit encore être approuvé par le Sénat avant ce soir minuit.

Un compromis semble en vue : le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu'il prévoyait de voter le projet de loi républicain plutôt que de risquer un nouveau 'shutdown' des administrations publiques.

Les T-Bonds ne réagissent guère au plongeon de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, de 64,7 vers 57,9 en mars, selon l'estimation préliminaire de l'université du Michigan.

Cela représente une baisse de 10,5% sur un mois et de 27,1% sur un an.

Les analystes l'attendaient à un recul plus modéré, de -2,5Pt vers 63,2, selon le consensus publié par MarketWatch.



'Les attentes pour l'avenir se sont dégradées dans plusieurs domaines, y compris les finances personnelles, le marché du travail, l'inflation, l'environnement des affaires et les marchés boursiers', est-il rapporté.



La publication, mercredi et jeudi de données plutôt rassurantes sur le front de l'inflation aurait également dû constituer un motif de détente des taux, mais le ralentissement du 'CPI' puis du 'PPI' a rapidement été ignoré, les investisseurs s'attendant à un renforcement des tensions inflationnistes sous l'effet des 'tarifs' douaniers (avec notamment une surtaxe de 200% sur les vins/champagne et spiritueux européens).



Sur le front des statistiques concernant la zone Euro, sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 0,8% en février, après +1,7% en janvier, faisant ainsi passer le glissement annuel en deçà de 1% pour la première fois depuis février 2021, selon l'Insee qui confirme son estimation provisoire.



Outre-Rhin, la hausse de l'indice allemand des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été revue à la baisse à 2,6% pour le mois de février, contre 2,8% en première lecture, annonce vendredi l'Office fédéral de la statistique.





