Taux: stagnation globale, sauf 'Gilts' UK en zone dangereuse information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 19:04









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont largement stagné ce lundi et la dégradation de la note de la France par Moody's est un quasi non-événement pour les marchés, avec une variation infinitésimale du 'spread' avec le Bund (à notre que le chancelier Scholz a sans grande surprise subi un vote de défiance qui entraine des élections législatives anticipées, mais ce n'est une surprise pour personne).

Il y avait également un grand nombre de 'stats' à l'agenda ce lundi concernant les indicateurs anticipés d'activité (les 'PMI') : ils n'ont manifestement pas constitué des 'market movers', vu la stagnation des bons du Trésor de part et d'autre de l'Atlantique.



Nos OAT terminent quasi inchangées (+1Pt à 3,0400%) après la décision de l'agence Moody's de dégrader la note souveraine de la France tandis que les Bunds se figent à 2,2450% (même score que vendredi) : le 'spread' OAT/Bunds s'écarte donc de +1Pt symbolique à +79,5.

Plus Sud, après leur très mauvaise semaine passée (+25Pts de base) les BTP italiens se dégradent encore de +1Pt à 3,3940%.



Mais la pire performance du jour échoit aux 'Gilts' britanniques avec +8Pts de rendement et un retour en 'zone de crise' à 4,494% (tout près des 4,50%).



Du coup, le '10 ans' britannique se situe exactement à mi-chemin entre le '10 ans US (+1Pt à 4,403%) et le '30 ans' (+1Pt à 4,618%).

A noter le faible écart qui sépare le '10 ans' du '6 mois' (4,3400%): un peu plus de 6Pts de base, cela pourrait préfigurer une nouvelle inversion de la courbe de taux (signe pré-récessionniste).



Les T-Bonds ne sont pas affectés par le 'full risk-on' qui propulse le bitcoin à 106.000$, ni par la rué sur les valeurs 'I.A' qui propulse le Nasdaq vers son 5ème record en 7 séances (vers 20.090) et le gain annuel dépasse désormais +33,5%.



Les 'bulls' pourraient garder la main (c'est la dernière ligne droite pour les habillages de bilans) d'ici mercredi, avec les décisions très attendues de la FED pour sa dernière réunion de politique monétaire avant le changement de Président (investiture de Trump le 20 janvier prochain).



Un assouplissement d'un quart de point est presque totalement intégré (consensus à 90%) et les investisseurs suivront surtout les commentaires que fera son président Jerome Powell, en conférence de presse, sur le rythme des baisses à venir.



La Fed doit faire face à une croissance toujours solide aux Etats-Unis ainsi qu'à un petit réveil de l'inflation: elle se montrera surement prudente sur les baisses à venir.



Les 'stats' US demeurent robustes avec un 'boom' du secteur des services, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête PMI de S&P Global publiés ce lundi.



L'indice 'flash' composite mesurant l'activité dans les services et l'industrie est ainsi ressorti à 56,6 ce mois-ci, contre 54,9 en novembre, établissant un plus haut de presque trois ans.



Celui mesurant le secteur manufacturier s'est quant à lui replié à 48,3, après 49,7 le mois dernier.



Dans son rapport, Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global, met en avant le 'boom' du secteur tertiaire, qui a crû le mois dernier à son rythme le plus rapide depuis la réouverture de l'économie américaine en 2021.

Le dynamisme du secteur est cohérent, selon lui, avec une croissance annualisée du PIB de plus de plus de 3% sur le mois de décembre.



Aux Etats-Unis, sur le plan de l'économie, la statistique la plus importante de la semaine sera l'indice des prix PCE, la mesure de l'inflation privilégiée de la Réserve fédérale... mais la FED aura déjà baissé ses taux



L'agenda économique était également très dense en Europe avec la parution dès ce matin, des indices d'activité PMI préliminaires, avant les conclusions de la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.



L'indice PMI 'flash' composite publié par HCOB et qui mesure l'activité globale dans l'Hexagone s'est redressé à 46,7 ce mois-ci, contre 45,9 en novembre, mais il reste encore à un niveau inférieur à la barre des 50 points témoignant d'une décroissance de l'activité.





