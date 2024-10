Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : stagnation aux Etats Unis, détente dans l'Eurozone information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 19:31









(CercleFinance.com) - La semaine s'achève sur une timide embellie des marchés obligataires... mais insuffisante pour que la semaine s'avère positive.



T-Bonds US '2034' se détendent de -2,5Pts vers 4,072%, le '30 ans' de -1,7Pt vers 4,377%.

En 'hebdo', le '10 ans' US stagne complètement, le '30 ans' retranche -1,2Pt ce qui est de l'épaisseur du trait.



Peu de chiffres à l'agenda contrairement à la veille : le Département du Commerce a dévoilé un repli de 0,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en septembre.

Le score s'établit à 1.354.000 en rythme annualisé, après un rebond de 7,8% en août (revu à la baisse après +9,6% en estimation initiale).



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont pour leur part diminué de 2,9% à 1.428.000 le mois dernier tandis que les achèvements de logements ont chuté de 5,7% à 1.680.000 (la météo a peut-être perturbé les chantiers dans le Sud).



A noter que suite à la remontée des taux longs vers 4,40% depuis 10 jours, les dépôts de demande de crédit hypothécaire ont chuté de -17% depuis le début du mois aux Etats Unis, pire score depuis avril 2020.



Dans l'Eurozone, nos OAT effacent -2,9Pts à 2,9040%, les Bunds -2,2Pts à 2,186%, les Bonos espagnols de 3,5Pts à 2,8700%, les BTP italiens -4Pts à 3,358% (soit -20Pts en 'hebdo', loin devant nos OAT avec -15Pts de base).



Le marché n'a pas été surpris hier par la décision de la BCE d'abaisser ses taux pour la deuxième fois d'affilée, mais il a semblé apprécier le discours plus accommodant de l'institution, qui laisse envisager une quatrième baisse de taux en décembre.



'Vu les risques baissiers qui pèsent sur la croissance mais aussi sur l'inflation, la politique monétaire de la BCE devrait être assouplie à un rythme accéléré afin de lui ôter aussi vite que possible tout caractère restrictif', insiste Bruno Cavalier, économiste chez Oddo BHF.



Outre-Manche, les 'gilts' peine toujours à s'améliorer puisque le rendement stagne vers 4,0905% (contre 4,0900% la veille) après avoir fusé jusque vers 4,164% en matinée.



En Chine, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 4,6% en glissement annuel au troisième trimestre, selon les données publiées vendredi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



Si cette performance est un peu supérieure aux attentes, elle dénote un ralentissement de l'activité après les 4,7% de croissance enregistrés au deuxième trimestre, soulignent les économistes.











