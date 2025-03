Taux : stabilité dans l'UE, tension T-Bonds après les PMI US information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 17:39









(CercleFinance.com) - Les taux se tendent nettement aux Etats Unis alors que Wall Street entame le terme boursier d'avril sur des gains allant de +1,5% à +2% (Nasdaq) : le retour du 'risk on' pèse sur les T-Bonds (+7,5Pts à 4,328% sur le '10 ans', +5,5Pts sur le '2 ans') mais il y a également l'effet 'PMI'.

La croissance dans le secteur privé américain accélère nettement en mars, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 53,5 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 51,6 en février.



Cette évolution favorable de l'activité globale masque toutefois une forte divergence entre l'activité des services (70 à 72% du PIB US), dont l'indice grimpe de 3,3 points à 54,3, et la production manufacturière, qui voit au contraire le sien plonger de 5,7 points à 48,8 (Donald Trump tente de revivifier le tissus industriel).



Les spécialistes des taux scruteront notamment vendredi l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour voir si le rythme de l'inflation s'apaise, ce qui augmenterait les chances que la Fed décide de baisser ses taux rapidement.



Les marchés avaient salué la semaine dernière des propos tenus par le patron de la Fed qui avait déclaré qu'à son avis, la remontée de l'inflation due à l'implantation de nouveaux droits de douane ne serait que 'passagère'.



Les investisseurs surveillent également de près la situation européenne, guettant le moindre signe qui permettrait de montrer que la conjoncture s'améliore sur le Vieux Continent.



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin des indices PMI. L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est établi à 47 en mars, contre 45,1 le mois précédent, signalant ainsi un ralentissement de la contraction du secteur privé français.



En Zone euro, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale s'est redressé de 50,2 en février à 50,4 en mars, signalant ainsi une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé de la zone, et la plus forte depuis août 2024.

Sur l'obligataire, contrairement au scénario observé à Wall Street, nos OAT finissent stables à 3,465%, les Bunds rajoutent +1,1Pt à 2,78%, les BTP italiens restent stables à 3,8200%.

Les 'Gilts' poursuivent leur dégradation avec +6,6Pts à 4,778%, pire niveau observé depuis le 6 mars puis le 15 janvier dernier.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.