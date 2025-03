Taux : semaine positive dans l'UE et aux US, tension au R-U information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 19:00









(CercleFinance.com) - Séance calme sur les marchés obligataires (sauf au Royaume Uni où la tension reste très palpable) qui finissent la semaine sur des score quasi nuls, les réunions des banques centrales cette semaine (FED et BoE) n'ayant donné lieu à aucune surprise ni à des annonces faisant 'bouger les lignes'.

Comme Wall Street termine le mois boursier en roue libre (séances des '4 sorcières' sans volatilité), on n'observe pas non plus d'arbitrages au profit des bons du Trésor.



Wall Street avait rouvert dans le rouge mais les pertes ont été rapidement comblées, les places européennes n'ont cédé que 0,5 à 0,7% : pas de 'risk off' à l'horizon.



'Le contexte économique reste caractérisé par une incertitude élevée. L'un des principaux facteurs qui pourraient affecter les perspectives est la politique tarifaire que le gouvernement américain prévoit de mettre en oeuvre en avril', prévient Antonio Di Giacomo.

Des 'tarifs' qui constituent le principal facteur inflationniste selon Jerome Powell et ses collègues de la FED.



Pas de 'market movers' pour animer les échanges ce vendredi : seule donnée macroéconomique figurant au calendrier du jour, l'indice du climat des affaires en France, calculé mensuellement par l'Insee, s'améliore légèrement pour le troisième mois consécutif en mars pour s'établir à 97 (+1pt) un niveau en deçà de sa moyenne de longue période (100).



Evalué à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, le climat des affaires augmente dans le commerce de détail et de gros, ressort stable dans les services et le bâtiment, et se replie légèrement dans l'industrie.



Sur le front obligataire, c'est donc très calme avec des T-Bonds longtemps figés vers 4,23%, mais qui finissent avec +2Pts vers 2,253%.



Une très légère détente s'opère sur les Bunds (-1,4Pt à 2,765%) et sur nos OAT (-0,7Pt) à 3,465% (soit -10Pts en hebdo).

Outre-Manche, les 'Gilts' font bande à part et se dégradent de +12Pts vers 4,7700%, soit +9Pts en hebdo.







