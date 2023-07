Taux : rendements à la hausse après analyse discours FED/BCE information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 18:39

(CercleFinance.com) - La semaine a été négative sur l'obligataire en Europe et elle s'achève par une nouvelle dégradation de +3Pts à 3,023 sur nos OAT (+5Pts en 'hebdo'), +2,6Pts sur les Bunds à 2,462%, +4Pts sur les BTP italiens à 4,107%.

Et pour ne pas changer, les 'Gilts' britanniques réalisent la plus mauvaise performance 'hebdo' avec +9Pts à 4,365% (et 4,39% au plus haut du jour).



En France, le produit intérieur brut (PIB) de la France progresse sensiblement (+0,5% en volume, après +0,1% au trimestre précédent), selon une première estimation en données CVS-CJO de l'Insee.

Selon son estimation provisoire en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 4,3% en juillet 2023 sur un an, marquant ainsi un léger ralentissement après +4,5% le mois précédent.



Aux Etats Unis, la semaine se termine sur une embellie des T-Bonds avec -5Pts à 3,964% (après un bond de +15Pts jeudi soir): la perte hebdomadaire est ainsi ramenée à +13,5Pts.

Les investisseurs qui se rassurent un peu à la veille du weekend avec les chiffres de l'inflation parus aux Etats-Unis à 14H30, en marge des 'revenus et dépenses' des ménages US.



L'indice d'inflation des prix PCE recule à 3% en rythme annuel pour le mois de juin, en ralentissement marqué par rapport à 3,8% le mois précédent.

En excluant les produits alimentaires et l'énergie, catégories particulièrement volatiles en termes de prix, ce taux d'inflation surveillé de près par la Fed a aussi reculé d'un mois sur l'autre, passant de 4,6% en mai à 4,1% le mois dernier (plus que prévu).



Les dépenses de consommation ont augmenté de 0,5% en juin par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression légèrement supérieure aux attentes, pour des revenus en croissance de 0,3%.

Le moral des ménages américains s'est de nouveau amélioré au mois de juillet: il bondit de +7,2Pts à 71,6 en version définitive ce mois-ci pour atteindre un pic depuis octobre 2021, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Constat inverse en Europe où l'indicateur du sentiment économique (ESI) a continué de baisser en juillet 2023, tant dans l'ensemble de l'Union Européenne (-0,5 point à 93,6) que dans la seule zone euro (-0,8 point à 94,5), selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Alors que la baisse de l'ESI s'est montrée plus modérée que les deux mois précédents, l'indicateur des perspectives d'évolution de l'emploi (IEE) a diminué de façon plus marquée, de 1,8 point dans les deux zones, à 102,4 dans l'UE et à 103 dans la zone euro.