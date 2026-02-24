 Aller au contenu principal
Taux : quasi statu quo en l'absence de sujets porteurs
24/02/2026

Journée peu volatile et modérément contrastée sur l'obligataire, entre une légère détente en Europe et une dégradation marginale sur les T-Bonds US.

Côté "macro", la bonne surprise c'est l'amélioration de la confiance des consommateurs américains en février : l'enquête mensuelle du Conference Board a publié un score de 91,2, contre 89,0 en janvier, mais c'est un chiffre révisé de 84,5 (le consensus Reuters tablait sur 87,0).

Sur le front immobilier, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure l'évolution des prix des maisons individuelles dans 20 grandes agglomérations, a progressé de 1,4% en rythme annuel en décembre, dépassant légèrement le consensus de 1,3%, après une hausse de 1,4% en novembre : malgré une augmentation sensible de l'offre de logements anciens et une raréfaction des acheteurs, les prix ne rebaissent pas, ce qui constitue un paradoxe.

Les T-Bonds à 10 ans se tendent 14 pts vers 4,036% et le "2 ans" de 2,5 pts vers 3,465%.

C'est très calme en Europe avec -0,7 pt sur le Bund vers 2,709% et nos OAT avec -1,2 pt vers 3,2701%, et les BTP italiens affichent -0,8 pt vers 3,323%.

Statu quo parfait sur les "gilts" UK vers 4,3130%.

Le récent mouvement des taux avait favorisé le rebond des métaux précieux et notamment de l'argent qui a repris 20% entre 72,2 et 89 USD et entame une consolidation à l'horizontale autour de 88 USD.

