Taux : Powell va devoir faire preuve de génie pour tempérer et rassurer
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 19:27
Cela avait mal commencé sur les transactions électroniques pour les T-Bonds US mais un léger mieux s'est dessiné au fil des heures : le rendement du "10 ans" a commencé par atteindre 4,212% ce matin avant de revenir vers 4,1658% (-2,5Pt), le "2 ans" oscillant entre 3,625% et 3,589% à présent (-2,4Pts de base).
Si la troisième baisse de taux de la Fed en trois mois ne faisait pas de doute, les marchés se demandent si la FED va valider la poursuite de son cycle d'assouplissement monétaire début 2026 ?
Le communiqué de la banque centrale américaine, qui tombera à 20h00, s'accompagnera des dernières projections économiques de l'institution et sera suivie d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.
Au vu des divergences de vue qui persistent depuis plusieurs mois au sein de son comité de direction, les investisseurs s'attendent à une baisse de taux "restrictive", c'est-à-dire davantage motivée par une approche précautionneuse au vu de la récente détérioration du marché de l'emploi que par la nécessité de soutenir la croissance des Etats-Unis, qui reste solide.
Bon nombre d'observateurs s'attendent d'ailleurs à ce que Powell s'efforce de tempérer les anticipations de nouvelles baisses de taux rapides sur l'année à venir... mais là où l'exercice devient périlleux, c'est qu'il doit doucher les espoirs d'assouplissement mi-janvier sans faire dérailler les marchés financiers, afin de conserver la confiance des investisseurs.
"Si la Fed envoie un signal plus accommodant qu'anticipé, le marché pourrait rapidement reprendre de l'élan et revenir tester ses sommets historiques", souligne Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.
"A l'inverse, si la tonalité de son discours se révèle trop prudent, le S&P 500 risque de poursuivre sa consolidation, en douceur, dans l'attente de nouveaux catalyseurs", prévient-elle.
Au Japon, comme aux Etats ou en Europe, les marchés obligataires se dégradent, et même assez fortement depuis fin novembre, aucune embellie ne dure plus de quelques heures, la FED dispose d'une occasion de rendre un rebond plus pérenne... mais les anticipations d'inflation pourraient mettre à mal une vision "goldilocks" de l'économie si le pétrole se mettait à remonter depuis les planchers annuels que l'on tutoie actuellment.
En Europe, nos OAT se dégradent de 0,6Pt vers 3,5700%, les Bunds de 0,5Pt vers 2,8570%, les BTP italiens de 1,1Pt vers 3,564%... et c'est le calme plat pour les "Gilts" britanniques, figés autour de 4,505%... à l'issue d'une séance atypique où le rendement aura commencé par se tendre vers 4,5600%.
