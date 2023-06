Taux: petite tension sans grand rapport avec communiqué BCE information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 17:37

(CercleFinance.com) - Les banques centrales ont parlé et elles ont tenu un discours de grande fermeté... sans effet immédiat.



De façon imagée, elles élèvent la voix pour intimider mais s'abstiennent de prendre des mesures pénalisantes pour les marchés.

La Fed a laissé ses taux inchangés mais sa tentative de doucher les espoirs d'un prochain assouplissement monétaire semble avoir échoué (elle écarte pourtant un 'pivot' avant 18 mois à 2 ans... mais le marché n'en croit rien.



La FED a signalé sans la moindre ambiguïté que le processus de durcissement monétaire allait continuer, sans fixer de calendrier et laisse 2 hausses de taux supplémentaires sur la table... dans l'indifférence générale.

Les T-Bunds reperdent une partie de leurs gains (jusqu'à 8Pts de rendement effacés, 4,5Pts à présent vers 3,742%), c'est parce que Wall Street veut finir le 2ème trimestre en beauté : appétit pour le risque = baisse des T-Bonds.

Il y avait également une pluie de chiffres cet après-midi outre Atlantique : ils apparaissent contradictoires puisque l'activité manufacturière dans la région de New York a rebondi de manière inattendue en juin.

L'indice 'Empire State' grimpe à +6,6 après -31,8 en mai (contre -15 attendu) mais inversement, l'indice de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (Philly Fed) recule de -10,4 le mois dernier à -13,7 en juin, soit sa 10e lecture négative consécutive, reflétant une aggravation de la contraction du secteur.



L'indice des entrées de commandes a reculé de deux points à -11, sa 13e lecture négative de suite, mais celui des livraisons courantes a augmenté de 15 points à +9,9, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis janvier.



Les ventes au détail ont augmenté de 0,3% en mai aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en repli de 0,1% après avoir progressé de 0,4% en avril.

Hors automobile et carburant, elles ont augmenté de 0,4% alors quelles étaient attendues en baisse de 0,3%, après une augmentation de 0,5% en avril.

La production industrielle a baissé de 0,2% en mai après avoir augmenté de 0,5% en avril alors qu'elle était attendue en hausse de 0,1%.

Le taux d'utilisation des capacités de production a baissé plus que prévu à 79,6% contre 79,7% attendus après 79,8% en avril.

Enfin, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage ressort inchangé à 262.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, au lieu de 250.000 attendu.



La BCE s'est exprimée ce jeudi et c'est plutôt le 'fait accompli' qui prévaut : les score sont restés longtemps figés -après le communiqué de la BCE- mais une légère tension se dessine ce soir avec des OAT qui affichent 3,025% contre 2,975% ou des Bunds avec +6Pt à 2,503%... les BTP italiens se tendent de +4Pts à 4,134%.



La BCE écarte tout scénario de 'pause' en juillet (aucune discussion en ce sens n'a eu lieu) dans le cycle de resserrement des 3 taux directeurs (le 'repo' est porté à 4%).

La BCE revoit fortement à la hausse ses anticipations d'inflation 'core' en 2023 (de 4,6% à 5,1%) et 2024 (de 2,6% à 3%) du fait de la forte hausse des salaires constatée en zone Euro, notamment en Allemagne (après les négociations syndicales) avant une décrue à 2,3 % en 2025.

La BCE écarte le scénario d'une récession et anticipe 0,9% en 2023 puis 1,5% en 2024...une amélioration très marginale à 1,6% en 2025.



Cela va donc prendre beaucoup plus de temps que prévu ('inflation trop forte, trop longtemps') pour renouer avec l'objectif des 2% mais la BCE écarte tout changement d'objectif d'inflation ( vers 3% par exemple).



Enfin, nouveau repli des 'Gilts' outre-Manche qui se tendent de +4Pts vers 4,43/4,45% et restent à des niveaux préoccupants pour le coût de la dette britannique.