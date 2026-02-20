 Aller au contenu principal
Taux : pas de réaction tranchée au coup dur pour Trump sur les tarifs douaniers
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 18:31

L'actualité très dense de ce vendredi 20 février n'a pas enthousiasmé de façon univoque les places boursières (qui pulvérisent de nouveaux sommets) et les marchés obligataires qui ont enregistré de faibles écarts à la hausse en Europe et au Japon ou subi une tension modérée aux Etats Unis.
Une détente de -1,8Pt de base se dessine sur nos OAT (3,301%) et de -0,8Pt les Bunds (2,737%), -0,4Pt sur les BTP italiens (3,356%).

Si la remise en cause des droits de douane "collectifs" de Trump par la Cour Suprême semble rebattre un peu les cartes, notamment pour les exportatrices européennes, l'hôte de la Maison Blanche a déclaré en fin d'après-midi qu'il disposait d'atouts dans sa manche pour les maintenir ou les réaménager pour mieux respecter les cadres légaux... mais en tout état de cause, il compte bien parvenir à les maintenir en l'état.
Il avait déclaré la veille sur un ton enflammé (lors d'un déplacement en Georgie) que sans les "droits de douane, les Etats Unis seraient en faillite, et qu'il s'agissait d'un enjeu de sécurité nationale".

Le "10 ans" US se tend de 1,8Pt à 4,094%v (ils prennent 4Pts sur la semaine), le "30 ans" de 3,1Pts également à 4,4.735%... et le "2 ans " ne varie que de 1,2Pt de base à 3,482%.

Sur le front macro, les chiffres du PIB et de l'inflation au 4ème trimestre étaient très attendus : le Département du Commerce a annoncé une hausse du PIB de 1,4% au 4e trimestre, bien loin des 3% attendus par le marché et des 4,4% enregistrés au 3e trimestre.

"La fermeture temporaire des agences fédérales ("shutdown") a réduit le taux de croissance d'environ un point de pourcentage", expliquait Commerzbank, qui s'attend cependant à ce que cet effet s'inverse au 1er trimestre 2026.

La croissance du secteur privé américain a ralenti en février pour revenir à son plus bas niveau en dix mois du fait d'un affaiblissement de la demande, de la persistance des prix élevés et d'une météo défavorable, selon les résultats de l'enquête PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achats aux Etats-Unis.
Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation des ménages (très suivi par la Fed dans la cadre de sa politique monétaire) a augmenté de 0,4% en décembre, là où les analystes tablaient sur une progression de 0,3%, et après 0,2% en novembre, cela valide une hausse de 2,9% en rythme annuel.
Chiffres identiques sur l'inflation "coeur", avec 0,4% en séquentiel au lieu de 0,3% attendu par rapport au mois de décembre.

Enfin, la confiance des consommateurs américains est restée quasiment stable en février, à en croire l'indice de confiance de l'Université du Michigan ("UMich"), qui ressort à 56,6, à comparer à 56,4 en janvier.

À titre de comparaison, les économistes attendaient une révision en baisse pour février, vers 56,5 pour ceux de Jefferies, par rapport à une estimation flash parue à 57,3 il y a deux semaines.

Hors chiffres officiels, Goldman Sachs avait indiqué anticiper une croissance mondiale robuste en 2026, à 2,9%, supérieure au consensus, portée par l'atténuation de l'impact des droits de douane américains et la progression des revenus réels.

L'inflation sous-jacente mondiale ralentirait à 2,2% fin 2026, avec la dissipation des effets tarifaires et le reflux des pressions salariales et immobilières.
Chez DZ Bank, les analystes sont plus interrogatifs quant à la macro-économie. "La concurrence féroce du commerce international pèse sur l'industrie américaine depuis des décennies et les droits de douane imposés par Trump ont même nui au secteur manufacturier dans un premier temps", indiquaient ils avant l'annonce de la Cour suprême.

