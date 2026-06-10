Taux : pas de réaction CPI US, ni au chaos géopolitique du jour

Le "point d'orgue de cette journée du 10 juin a retenti à 14H30 avec la publication du "CPI" américain. Le chiffre le plus important de la semaine (à part le taux de souscription de l'IPO SpaceX, estimé à 3,5 fois) et qui se solde par un non-événement, comme à chaque fois que Wall Street présente la chose comme un enjeu majeur. Dès la publication, les commentateurs se sont empressé de déclarer avec une belle unanimité : "c'est conforme aux attentes, pas pire que prévu".

L'inflation américaine est ressortie en hausse de 0,5% en mai, portant l'augmentation en rythme annuel à 4,2% (c'est comparable au rythme de mars à juin 2021, qui avait pris les banques centrales de court), l'inflation "coeur" ressort à 2,9%... on se réjouit, la barre des 3% n'a pas été atteinte (cette fois-ci).

Les T-Bonds US ont à peine tressailli à 14H30 et c'est un parfait statu quo qui s'impose ce soir : 4,5300% sur le "10 ans", 5,012% sur le "30 ans", il ne s'est apparemment rien passé depuis mardi soir 22H.

Et pourtant, les T-Bonds auraient mérité de retrouver leur statut d'actif refuge compte tenu de l'actualité géopolitique.

Hier, Trump annonçait pour la 28ème fois la perspective d'un accord entre Washington et Téhéran, aujourd'hui, en comme les 28 fois précédentes, rien ne se déroule comme les marchés l'espéraient et c'est même tout l'inverse (parfois, il ne se passait juste rien) parce que mercredi, c'est l'escalade militaire tous azimuts.

L'Iran a bombardé des objectifs militaires US au Bahrein et en Jordanie, le Koweit a riposté après la frappe de drone sur son aéroport, les Etats Unis ont visé des systèmes de défense aérienne, des stations de contrôle au sol et des radars de surveillance iraniens à proximité du détroit.

Et d'après les toutes dernières déclarations de Trump (17H45 : "nous allons attaquer durement l'Iran"), cela va s'intensifier au cours des prochaines heures (avec des cibles également "non militaires" comme début avril).

L'Iran a déjà promis de riposter de façon encore plus dévastatrice : ambiance !

Après avoir reculé de près de 6% en une semaine, les cours du pétrole repartent en hausse avec 2,1% pour le WTI, à 91 USD le baril, tandis que le Brent progresse de 2,4% à 93,9 USD.

Le prix de l'or noir est aussi soutenu par un recul des stocks américains de 7,22 millions de barils, quand les spécialistes anticipaient un repli plus limité de 3 millions de barils.

Par ailleurs, UBS rapporte qu'un seul méthanier (LNG) a traversé le détroit d'Ormuz en début de semaine, parvenant à quitter le Golfe. Selon les calculs du groupe, il s'agit du septième méthanier à quitter le Golfe depuis le début du conflit.

La moyenne quotidienne de juin reste proche de celle d'avril-mai, à environ trois navires par jour, mais demeure très inférieure à celle de février, qui atteignait près de 50 passages quotidiens.

En Europe, la lourdeur l'emporte avec des Bunds et des OAT qui se tendent de 2Pts à 2,5Pts respectivement, à 3,077% et 3.737%, les BTP italiens rajoutent 3,3Pts à 3,856%.

Enfin, scores majoritairement négatifs sur les émissions japonaises avec un "10 ans "à 2,70%, qui se tend de 1,5Pt, le "20 ans" rajoute 1Pt à 3,586%, le "30 ans" efface en revanche -1Pt à 3,875%.