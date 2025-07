Taux : nouvelle tension inquiétante au Japon, T-Bonds figés information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 22:51









(CercleFinance.com) - Séance de transition sur les marchés obligataires internationaux, en l'absence de chiffres 'macro' ce lundi 14 : les investisseurs continuent de se fier aux récents propos de Jerome Powell.



Il dit toujours s'attendre à une hausse de l'inflation cet été en raison des tarifs douaniers (cela été martelé sans relâche par la FED depuis le mois de mars), ce qui devrait inciter la banque centrale américaine à maintenir le statu quo sur ses taux jusqu'à l'automne.

Trump multiplie en effet les menaces de relèvement des tarifs douaniers à l'encontre de l'Europe après avoir infligé 50% au Brésil qui se prépare à imposer des 'tarifs' réciproques... ce qui va impacter le commerce bilatéral.

L'un des seuls mouvements sur les taux qui mérite de s'y arrêter, c'est la tension des taux longs japonais avec un '10 ans' qui retrouve ses pires rendements de l'année 2025 -et de la décennie- à 1,5800% (+7,7Pts) tandis que le '30 ans' (+8,1Pts à 3,17%) menace de s'envoler au-delà des 3,180% (zénith testés les 21 et 22 mai).



Les investisseurs ont par ailleurs limité leurs initiatives à la veille de la publication du 'CPI' (inflation des prix à la consommation pour le mois de juin) : ils s'attendent en effet à l'accélération des pressions... mais dans des proportions limitées à +0,2 ou +0,3%.



Les économistes sondés par Reuters anticipent une inflation sous-jacente remontant de 2,8% à 3,0% et un 'CPI' global en hausse à 2,7 % sur un an, contre 2,4% en mai.



La tension sur les taux longs US le confirme avec un '30 ans' remonté à près de 5,00% (+2,5% à 4,980%) et un '10 ans' qui s'ancre au-delà des 4,400%, avec +1Pt vers 4,434%.



Sur le compartiment obligataire européen, le Bund de même échéance est resté figé à 2,726% nos OAT prennent +2Pt à 3,434%.

A Londres, les 'Gilts' se détendent un peu pour une fois, de -3,7Pts vers 4,593%.





