Taux : nette embellie généralisée en cette veille de 'NFP'

C'est une belle séance pour les détenteurs de bons du Trésor, une partie des pertes du début de la semaine est effacée, les rendements se détendent après des sommets de près de 2 décennies atteints la veille (pour le "2 ans") et l'avant-veille (pour le "30 ans"). Le "10 ans" US efface -4Pts vers 4,756%, mais reste ancré au-dessus des 4,75%, le "2 ans" affiche la plus forte embellie avec -6Pts vers 4,333%, après son incursion vers 4,400% de la veille, le trente ans revient à 5,24%, après 5,267% la veille. Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance de plusieurs statistiques. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement augmenté, à 206 000 lors de la semaine au 29 août, contre 204 000 la semaine précédente, un chiffre révisé à la hausse par rapport aux 203 000 initialement annoncés. Le consensus tablait sur 205 000 nouvelles demandes. Les indicateurs d'activité ont en revanche témoigné d'une vigueur persistante de l'économie américaine. L'indice PMI composite de S&P Global est ressorti à 56 en août, après 54,6 en juillet, tandis que sa composante des services s'est établie à 56,5. L'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) a également fait état d'une accélération plus forte que prévu de l'activité dans le secteur tertiaire. L'indice ISM des services a progressé à 55,4 en août, contre 54,1 en juillet, alors que les économistes anticipaient une stabilisation. Sur le front du commerce extérieur, le déficit commercial américain s'est creusé à 88,6 milliards de dollars en juillet, contre 71,2 milliards le mois précédent. Il ressort néanmoins légèrement inférieur aux 90 milliards de dollars anticipés par le consensus. Les marchés ont également réagi aux déclarations du gouverneur de la Fed Christopher Waller. Le responsable monétaire a indiqué qu'il serait favorable au maintien des taux directeurs à leur niveau actuel si l'inflation continuait de converger vers l'objectif de 2%, tout en laissant ouverte la possibilité d'un nouveau resserrement en cas de reprise des tensions sur les prix. La journée avait bien commencé avec -5Pts sur le "10 ans" japonais, retombé au contact des 3,95%.

Les détenteurs de T-Bonds semblent plus confiants à la veille du NFP après l'enquête ADP de mercredi et la légère progression du chômage la semaine ( 2 000, vers 206 000 c'est symbolique, mais un basculement sous 200 000 aurait fait mauvaise impression).

Il y avait de nombreux chiffres US inscrits à l'agenda ce jeudi : les indicateurs d'activité ont témoigné d'une vigueur persistante de l'économie américaine. L'indice "PMI composite" de S&P Global grimpe vers 56 en août, après 54,6 en juillet, tandis que sa composante des services s'est établie à 56,5.

L'enquête ISM des "services" de l'Institute for Supply Management a également fait état d'une accélération plus forte que prévu de l'activité dans le secteur tertiaire avec 1,3Pt à 55,4 en août, alors que les économistes anticipaient une stabilisation à 54,1.

Sur le front du commerce extérieur américain en revanche, mauvaise surprise puisque le déficit s'est lourdement creusé à 88,6 milliards de dollars en juillet, contre 71,2 milliards le mois précédent... cela reste néanmoins légèrement inférieur aux 90 milliards de dollars anticipés par le consensus.

Les marchés ont également réagi aux déclarations du gouverneur de la Fed Christopher Waller. Le responsable monétaire a indiqué qu'il serait favorable au maintien des taux directeurs à leur niveau actuel si l'inflation continuait de converger vers l'objectif de 2%, tout en laissant ouverte la possibilité d'un nouveau resserrement en cas de reprise des tensions sur les prix.

En Europe, l'embellie sur les T-Bonds a été jugée encourageante et la détente des taux était également au rendez-vous : nos OAT effacent -4Pts vers 4,211%, les Bunds -3,3Pts vers 3,342%, les BTP italiens -5Pts vers 4,1700%.

La meilleure performance du jour en absolu comme en relatif revient aux Gilts britanniques qui effacent -8,5Pts vers 5,1480%, après avoir culminé vers 5,266% mercredi midi (soit près de -12Pts en 24H).