Taux: nette détente en Europe et aux US, causes assez floues information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 19:31









(CercleFinance.com) - La semaine a débuté sur les chapeaux de roues à la fois à Wall Street (nouveau record du S&P500 et le Nasdaq-100) et sur les marchés obligataires.

La nette détente des taux peut facilement justifier la hausse des indices US... mais alors pourquoi une embellie quasiment équivalente en Europe n'a t'elle pas enthousiasmé les investisseurs ?



Côté 'chiffres', l'indice des indicateurs avancés américains a reculé de -0,3% au mois de juin vers 98,8 (stabilité attendue), sous l'effet à la fois de la faiblesse des perspectives des consommateurs, de la baisse des commandes dans l'industrie et d'une remontée des inscriptions au chômage.



Le Conference Board, qui souligne la contribution positive des marchés d'actions sur la statistique ('effet richesse'), dit ne pas anticiper de récession aux Etats-Unis cette année même si l'association professionnelle explique s'attendre à un ralentissement de la croissance à 1,6% en 2025 en raison de l'impact des surtaxes douanières sur les prix et de leurs conséquences au niveau de la consommation.



Mais il faut préciser que les gains des bons du Trésor US ou libellés en Euros étaient déjà acquis avant les 'leading indicators'.

Les US T-Bonds à 10 ans se détendent vers 4,360% (-7,15pts), le '30 ans' efface -8Pts à 4,901%.



En Europe, les PMI de l'UE sont attendus jeudi et permettront de savoir si la zone euro a continué d'afficher une croissance modérée en juillet.



Si l'accroissement des dépenses militaires en Europe et le soutien budgétaire en Allemagne devraient donner un élan à la croissance cette année, la conjoncture reste freinée par le conflit commercial avec les Etats-Unis, les difficultés persistantes dans l'industrie et l'incertitude pesant sur l'économie chinoise.



En Europe, le Bund 2035 évolue à 2,615% (-7,7pts) tandis que l'OAT efface -10,3Pts à 3,2940% : une soudaine détente sur l'OAT que l'on peine à rapproche d'une 'stat', d'une initiative politique ou d'une prise de position d'un banquier central.



Outre-Manche, les 'Gilts' se détendent également de -7Pts à 4,6040%.



Enfin, peu de réactions attendues face au résultat des élections au Japon où le premier Ministre qui perd comme prévu sa majorité au Sénat (et la conserve à la chambre haute).



Le marché obligataire nippon était clos ce lundi, '10 ans' se détendait de -4,2Pts vendredi vers 1,518% (3è me séance d'embellie consécutive).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance.