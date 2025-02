Taux: nette détente aux US mais creusement 'spread' OAT/Bund information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 19:17









(CercleFinance.com) - La semaine s'achève sous le signe de la détente sur les marchés obligataires, suite à la publications de 'stats' pas très vigoureuses, voir décevantes du point de vue des anticipations de croissance de part et d'autre de l'Atlantique.



Même si les rendements se tassent nettement sur le finish, les craintes liées aux effets pernicieux de la politique protectionniste américaine sur la croissance et l'inflation sont loin d'avoir totalement disparu.



Le rendement des Treasuries à dix ans qui était quasi inchangé ce matin (vers 4,500%) se détend ce soir de -7,4Pts vers 4,4250% après les indicateurs décevants publiés en fin d'après-midi.



En effet, la croissance dans le secteur privé américain a nettement ralenti en février, à en croire S&P Global dont l'indice 'PMI composite' ne ressort plus qu'à 50,4 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 52,7 en janvier.

L'indice se rapproche dangereusement du seuil des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité. 'La croissance de la production vacille et les embauches déclinent en février, tandis que l'optimisme chute et que les coûts montent', résume S&P Global.



'Les entreprises font état d'inquiétudes largement répandues à propos de l'impact des politiques fédérales, allant des réductions de dépenses aux droits de douane et aux changements géopolitiques', précise-t-il.



En outre, la confiance des consommateurs américains s'est nettement dégradée au mois de février, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Son indice de confiance a reculé à 64,7ce mois-ci contre 71,7 en janvier, un repli qui n'a épargné aucune classe sociale ni aucune catégorie d'âge, souligne l'UMich dans son communiqué.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation a décroché à 65,7 contre 75,1 le mois précédent, tandis que celui ayant trait à l'évolution de leurs perspectives a reculé à 64 après 69.



A 4,3% sur un an, contre 3,3% le mois dernier, leurs anticipations d'inflation à un an s'établissent désormais à un plus haut depuis novembre 2023, fait par ailleurs remarquer l'université du MidWest.



Les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis ont chuté de 4,9% d'un mois à l'autre pour s'établir à un taux désaisonnalisé de 4,08 millions en janvier 2025, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix médian des ventes de maisons existantes a augmenté de 4,8% sur un an pour s'établir à 396.900 dollars.

Le stock de logements existants invendus a augmenté de 3,5% par rapport au mois précédent pour atteindre 1,18 million à la fin de janvier.



La détente des taux US s'est propagée aux émissions souveraines européennes : les Bunds et les OAT effacent respectivement de -8 et -5Pts de base à 2,4550% et 3,220% respectivement.

Le 'spread' OAT/Bund s'est nettement retendu cette semaine, de 67Pts vers 77Pts aujourd'hui, et ce sont nos OAT qui 'décalent' de +10Pts tandis que les Bunds restent quasiment inchangés (à 0,5Pt près).



Cette dégradation traduit t'elle la crainte que de nouvelles incertitudes politiques viennent troubler la vie politique française ?



Les Bunds semblent manifestement bénéficier de l'arbitrage à l'oeuvre depuis le début de la semaine... mais en Allemagne aussi, les incertitudes politiques sont grandes à la veille d'un weekend électoral majeur.



'Le plus grand espoir des marchés semble être que le prochain gouvernement allemand réformera enfin la règle du frein à l'endettement qui a été créée pendant la crise financière mondiale en 2009 afin de garantir la stabilité financière du pays', commente Lowie Debou, gérant chez DPAM.



'Cette règle limite actuellement les dépenses structurelles supplémentaires du gouvernement allemand à 0,35% du PIB, un chiffre dont la plupart s'accordent à dire qu'il est insuffisant pour répondre aux besoins croissants d'investissement de l'Allemagne', rappelle-t-il.



Ce matin, les investisseurs avaient pris connaissance des indices d'activité PMI 'flash' pour l'Europe.



L'indice PMI 'flash composite' HCOB de la France s'est enfoncé sous la barre du 50 du sans changement en février, mettant ainsi en évidence une forte décélération de l'activité globale dans la deuxième économie de la zone euro.



L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, s'est maintenu à 50,2 en février, mettant ainsi en évidence une poursuite de la croissance au cours du mois à un rythme marginal.



Du fait du regain d'aversion pour le risque depuis 48H, une timide embellie s'amorce sur le compartiment obligataire, ce qui se traduit par une détente des taux des deux côtés de l'Atlantique.



Enfin, une nouvelle fois, les 'Gilts' ne parviennent pas à sauter dans le train de l'embellie générale et le rendement du '10 ans' UK finit en hausse de +1,3Pts vers 4,6300%, soit +13Pts sur la semaine.











