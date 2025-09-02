Taux : nette dégradation en Europe, BTP italiens et Gilts UK plongent
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 17:40
Quelque chose est en train de bouger...
Côté 'stats', les intervenants ont pris connaissance à 11h des données préliminaires sur l'inflation en zone euro : la progression reste limitée pour s'établir à 2,1% en août 2025, contre 2% en juillet, selon une estimation rapide d'Eurostat, alors que le consensus tablait sur une stabilité à 2%, un chiffre correspondant à l'objectif de la BCE.
On pourrait croire que cela a plombé l'ambiance mais une tension était déjà bien en place avant ces chiffres : le Bund allemand à dix ans se tend de +4Pts à 2,7886% et cela se gâte pour nos OAT françaises qui se dégradent de +5Pts pour s'établir vers 3,598%, donnant un 'spread' qui se retend à 81 points de base.
Mais c'est pire encore sur les BTP italiens avec +7Pts à 3,71% (soit +11Pts de 'spread' par rapport à nos OAT contre 9 vendredi).
Au mois de juillet, la BCE avait mis un terme à une série de huit baisses de taux en un an, considérant que sa politique monétaire était désormais bien calibrée après avoir ramené son taux de dépôt de 4% à 2%.
Si la BCE n'a pas totalement fermé la porte à une poursuite de son assouplissement supplémentaire, les derniers propos jugés moins accommodants ('hawkish') de Christine Lagarde, sa présidente, n'ont montré aucune urgence à aller dans ce sens.
La probabilité d'une nouvelle baisse de taux en Europe reste proche de zéro.
Côté USA, si l'on juge par la réaction très modérée, limite imperceptible des T-Bonds (déjà en net repli bien avant 16H), les anticipations de baisse de taux ne semblent pas varier avec le robuste indice ISM manufacturier publié en fin d'après-midi : il s'est redressé vigoureusement en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur est ressorti à 53 pour le mois écoulé, un plus haut depuis plus de trois ans, après 49,8 en juillet.
Après une brève incursion en dessous, l'indice est repassé au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité.
Si les droits de douane ont de nouveau tiré de fortes hausses des prix et des charges d'intrants, l'emploi manufacturier a progressé de façon marquée dans un contexte d'amélioration de la confiance des fabricants pour leurs perspectives.
A lire aussi
-
Israël intensifie mardi ses préparatifs militaires en réintégrant dans ses rangs des milliers de réservistes en vue d'une offensive annoncée sur la ville de Gaza après près de deux années de guerre contre le Hamas palestinien. Un groupe de réservistes a appelé ... Lire la suite
-
Eramet a annoncé mardi la nomination d’Abel Martins-Alexandre en tant que directeur financier du groupe, en charge des systèmes d’information et des achats, à partir du 15 septembre 2025. Abel Martins-Alexandre succède ainsi à Nicolas Carré, qui a annoncé sa décision ... Lire la suite
-
La France souhaite davantage de temps pour discuter du nouvel objectif climatique de l'UE, selon des diplomates
par Kate Abnett La France a demandé que les négociations portant sur le nouvel objectif climatique de l'Union européenne se poursuivent au niveau des dirigeants des pays membres du bloc, ont dit mardi des diplomates. Les pays de l'UE négocient un nouvel objectif ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, pénalisées par la hausse des rendements obligataires dans un contexte d'inquiétude concernant la politique budgétaire de pays comme la France, secouée par la perspective d'une nouvelle crise ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer