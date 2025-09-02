Taux : nette dégradation en Europe, BTP italiens et Gilts UK plongent information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 17:40









(Zonebourse.com) - C'est un mauvaise journée sur l'ensemble des marchés, aussi bien d'actions (-1,5% sur le S&P500, -1,8% sur le Nasdaq et le 'VIX' s'emballe de +25% vers 19,10 alors qu'il gravitait en zone ' de complaisance' autour de 14/14,5 depuis une semaine) que des bons du Trésor (tension de +5Pts sur nos OAT, de +5,3Pts sur les Gilts britanniques à 4,812%, le '30 ans' bat un record à 4,65%.

Quelque chose est en train de bouger...



Côté 'stats', les intervenants ont pris connaissance à 11h des données préliminaires sur l'inflation en zone euro : la progression reste limitée pour s'établir à 2,1% en août 2025, contre 2% en juillet, selon une estimation rapide d'Eurostat, alors que le consensus tablait sur une stabilité à 2%, un chiffre correspondant à l'objectif de la BCE.

On pourrait croire que cela a plombé l'ambiance mais une tension était déjà bien en place avant ces chiffres : le Bund allemand à dix ans se tend de +4Pts à 2,7886% et cela se gâte pour nos OAT françaises qui se dégradent de +5Pts pour s'établir vers 3,598%, donnant un 'spread' qui se retend à 81 points de base.

Mais c'est pire encore sur les BTP italiens avec +7Pts à 3,71% (soit +11Pts de 'spread' par rapport à nos OAT contre 9 vendredi).



Au mois de juillet, la BCE avait mis un terme à une série de huit baisses de taux en un an, considérant que sa politique monétaire était désormais bien calibrée après avoir ramené son taux de dépôt de 4% à 2%.



Si la BCE n'a pas totalement fermé la porte à une poursuite de son assouplissement supplémentaire, les derniers propos jugés moins accommodants ('hawkish') de Christine Lagarde, sa présidente, n'ont montré aucune urgence à aller dans ce sens.

La probabilité d'une nouvelle baisse de taux en Europe reste proche de zéro.



Côté USA, si l'on juge par la réaction très modérée, limite imperceptible des T-Bonds (déjà en net repli bien avant 16H), les anticipations de baisse de taux ne semblent pas varier avec le robuste indice ISM manufacturier publié en fin d'après-midi : il s'est redressé vigoureusement en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur est ressorti à 53 pour le mois écoulé, un plus haut depuis plus de trois ans, après 49,8 en juillet.



Après une brève incursion en dessous, l'indice est repassé au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité.



Si les droits de douane ont de nouveau tiré de fortes hausses des prix et des charges d'intrants, l'emploi manufacturier a progressé de façon marquée dans un contexte d'amélioration de la confiance des fabricants pour leurs perspectives.





