Taux : nette dégradation en amont du 'témoignage' de Powell

(CercleFinance.com) - Séance de consolidation sur l'obligataire, en l'absence de chiffres majeurs et de 'market movers'.



Le recul des bons du Trésor est assez marqué ce mardi, malgré une actualité qui se résume cet après-midi à l'audition du président de la Réserve fédérale Jerome Powell par la commission des services financiers du Congrès (son 'témoignage' bi-annuel devant les élus de la Nation).



Après les chiffres de l'emploi en demi-teinte publiés vendredi dernier, les opérateurs espère que Powell va les rassurer sur les intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt et sur les perspectives économiques.



Les investisseurs souhaitent notamment savoir si le scénario d'une baisse des taux en juin, voire en juillet, reste sur la table en dépit de l'impact inflationniste de la politique protectionniste de Donald Trump.



'S'il est interrogé sur l'attitude de la Fed vis-à-vis de la politique tarifaire, sa réponse devrait en substance se résumer en trois mots: 'wait and see'', prédisent les économistes d'Oddo BHF.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se tend de +4,3Pts vers 4,5386%.



Le Bund de même échéance affiche +7,2Pts vers 2,4320% et l'OAT se dégrade de +6,5Pts de base vers 3,16%, les BTP italiens de +8Pts vers 3,5300%.







