Taux: nette contraction 'spread' OAT/Bund. Démission Trudeau

(CercleFinance.com) - Le renversement des anticipations en matière de tarifs douaniers par la future administration Trump a euphorisé Wall Street et les places européennes, fait plier le Dollar de -0,8% face à l'Euro (qui grimpe vers 1,0380) mais cela na pas eu de retentissement très favorable sur l'obligataire avec des T-Bonds qui se tendent en moyenne de +2Pts toutes maturités longues avec 4,835% sur le '30 ans', 4,616% sur le '10 ans'... mais une légère détente de -1Pt s'opère sur le '2 ans' vers 4,2680%.



Sur le front des statistiques, rien à l'agenda aux Etats Unis, en revanche, il y avait des PMI en zone Euro.

Le 'PMI composite' HCOB de l'activité globale (qui inclut les 'services') s'est maintenu sous la barre de 50 en décembre, mais s'est redressé de +0,7Pt de 48,3 en novembre à 49,6, signalant donc un ralentissement de la contraction de l'activité du secteur privé à un rythme marginal.



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est établi à 47,5 en décembre.

En hausse par rapport au plus bas de dix mois enregistré en novembre, il signale toutefois une contraction de l'activité du secteur privé pour une quatrième mois consécutif.

Sur l'obligataire dans l'Eurozone, le panorama est contrasté : nos OAT se détendent de -3,2Pts vers 3,257%, les Bunds se tendent de +1,3Pts vers 2,443% et les BTP italiens se détendent de -2,7Pts vers 3,573%.

Le 'spread' OAT/Bund retombe à +82Pts, on respire un peu mieux mais toutes les incertitudes politiques sont loin d'être dissipées.



Outre Manche, les 'Gilts' poursuivent leur descente aux enfers avec un bond de +8Pts vers 4,671%, un niveau plus approché depuis le 22/10/2023... et il faut ensuite remonter à 1998 pour retrouver des niveaux de rendement aussi défavorables.

Au Canada, la démission de Justin Trudeau annoncée en fin d'après-midi(il se retirera aussitôt désigné un (ou une) successeur) ne provoque pas de gros remous sur le '10 ans' canadien qui se tend de +4Pts vers 3,272%, ce qui demeure inférieur de 134Pts au '10 ans' US.



La semaine qui s'ouvre sera également marquée notamment la parution, mercredi, des 'minutes' de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Le compte-rendu de ses débats permettra peut-être aux investisseurs d'en savoir plus sur les motifs de cette décision et apportera peut-être des indications sur le rythme des baisses de taux à attendre cette année.



Pour rappel, les marchés US seront fermés demain pour la journée de deuil national prononcée en l'honneur de l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans.











